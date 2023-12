“Cupid” của Fifty Fifty đứng đầu bài hát xu hướng toàn cầu năm 2023 trên TikTok

Nền tảng chia sẻ video ngắn phổ biến nhất toàn cầu TikTok ngày 7/12 công bố bảng xếp hạng tổng kết năm 2003 (Year on TikTok 2023), trong đó ca khúc “Cupid” phiên bản tua nhanh của nhóm nhạc nữ Fifty Fifty đã đứng đầu Danh sách các bài hát toàn cầu (The Playlist-Around the world).





“Cupid” cũng lọt vào Top 10 bảng xếp hạng riêng của 19 quốc gia, chứng minh sự nổi tiếng lâu dài.





Trong bảng xếp hạng Người tạo hit trên toàn cầu (The Hitmakers-Around the world) có các nhóm nhạc Hàn Quốc như Blackpink (hạng 3), Đoàn thiếu niên chống đạn BTS (hạng 4), Enhypen (hạng 6), Le Sserafim (hạng 8), NewJeans (hạng 9).





Mặt khác, sau khi trở thành xu hướng và chiếm được sự yêu thích của không chỉ người dùng TikTok mà cả người nghe nhạc toàn thế giới, ca khúc “Cupid” đã liên tiếp lọt vào bảng xếp hạng “Hot 100” của Billboard Mỹ với vị trí cao nhất là 17, lập kỷ lục là nhóm nữ K-pop trụ vững bảng xếp hạng này lâu nhất (25 tuần). Fifty Fifty cũng thể hiện thành tích đáng ngạc nhiên khi lọt vào tổng cộng 13 bảng xếp hạng cuối năm (Year-End Charts) của Billboad, bao gồm việc xếp hạng 3 trên “Hot 100” nghệ sĩ song ca/nhóm nhạc.