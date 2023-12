Độc thân nơi Seoul (Single in Seoul)

Tên tiếng Hàn: 싱글 인 서울

Thể loại: Phim điện ảnh tình cảm, lãng mạn, chữa lành

Diễn viên: Lee Dong-wook, Im Soo-jung, Esom

Đạo diễn: Park Bum-soo

Ngày khởi chiếu tại Hàn Quốc: 29/11/2023

Thời lượng: 103 phút





Nội dung chính:

“Độc thân nơi Seoul” là bộ phim điện ảnh lãng mạn nói về một chàng trai là người có tầm ảnh hưởng (influencer) tên Young-ho (do Lee Dong-wook thủ vai) và cô gái là tổng biên tập nhà xuất bản sách tài năng Hyun-jin (do Im Soo-jung thủ vai). Hai người đã gặp nhau với tư cách là tác giả và biên tập của chuỗi sách nói về cuộc sống độc thân “Single in the city” (Độc thân nơi thành thị). Mặc dù như hai cực đối lập về quan điểm khác biệt về giá trị sống và văn phong viết lách cũng một trời một vực, nhưng hai người bỗng dần tận hưởng khoảng thời gian ở cạnh nhau. Cứ như thế, cuộc sống độc thân tại Seoul của cặp đôi thích ở một mình nhưng cũng mong tìm được nửa kia bắt đầu.





Thông tin khác:

“Độc thân nơi Seoul” là một tác phẩm mang lại sự đồng cảm từ người xem thông qua việc khắc họa một cách chân thực cuộc sống đa dạng của những người độc thân trong thời đại ngày càng có nhiều hộ gia đình đơn thân. Đặc biệt, đạo diễn cũng muốn phá vỡ định kiến về những người đàn ông độc thân bằng hình ảnh nam chính “Young-ho” là một người gọn gàng, sạch sẽ. Ngoài ra, các nhân vật khác trong phim còn tượng trưng cho những người hiện đại bận bịu và hết lòng vì sự nghiệp của riêng mình, nhưng cũng rất thư thái và lãng mạn. Bộ phim này không những thể hiện khía cạnh chân thực của những người độc thân, mà cũng có thể xem như mục tiêu để có một cuộc sống độc thân lý tưởng.