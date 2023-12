What are we – Baekho

Ca sĩ / Nhóm nhạc: Baekho (백호)

Tên album / Đĩa đơn: What are we

Ngày phát hành: 07/12/2023





Ca khúc

What are we (Feat. Park Ji-won of fromis_9)





Giới thiệu

Sau màn khởi động dự án đĩa đơn kỹ thuật số "the [bæd] time" với ca khúc đầu tiên "Elevator", Baekho đã trở lại sau ba tháng với ca khúc thứ hai "What are we". Đây là một bản song ca ngọt ngào thể hiện một cách chân thật tâm trạng phức tạp trong mối quan hệ nam nữ. Baekho và giọng ca chính Park Ji-won của nhóm nhạc nữ fromis_9 đã mang đến cho người nghe một hòa âm tuyệt vời.





Dự án "The [bæd] time" mang hòa hợp hai ý nghĩa giữa "bad" và "bed", qua đó thể hiện cả sức hút trưởng thành lẫn nội tâm đầy cảm xúc của Baekho. Thuộc thể loại Pop R&B dựa trên nền nhạc disco với tiết tấu trung bình, "What are we" mang đến câu chuyện khiến nhiều người đồng cảm cùng với giai điệu mà bất cứ ai cũng có thể thưởng thức một cách dễ dàng và thoải mái.