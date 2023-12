Ha Hyun-sang Concert “With All My Heart”

Thời gian: 13-14/1/2024

Địa điểm: Hội trường Olympic, công viên Olympic, quận Songpa, Seoul, Hàn Quốc





"With All My Heart" của Ha Hyun-sang là concert trở lại sau 4 tháng, kể từ concert đầu tiên hồi tháng 9 "Time and Trace". Đây là món quà năm mới dành tặng người hâm mộ với những màn trình diễn tuyệt vời khắc họa thế giới âm nhạc độc đáo của nam ca sĩ, bao gồm cả những ca khúc mới trong album cùng tên dự kiến phát hành vào ngày 8/1, cũng như những bài hát đã nhận được nhiều tình yêu từ người hâm mộ.