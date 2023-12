Seventeen khép màn thành công chuỗi concert tại 5 sân vận động mái vòm lớn của Nhật Bản với 515.000 khán giả

Nhóm nhạc nam Seventeen vừa kết thúc tour diễn sân vận động mái vòm ở Nhật Bản có quy mô lớn nhất mang tên “Follow to Japan”, đi qua 5 thành phố với tổng cộng 12 đêm diễn, thu hút 515.000 khán giả đến thưởng thức.





Đặc biệt, chỉ riêng hai đêm diễn cuối cùng vào ngày 16-17/12 tại sân vận động mái vòm PayPay (Fukuoka) đã thu hút 80.000 người hâm mộ đến xem Seventeen. Trong tiếng cổ vũ nhiệt tình vang rộng khán đài, các chàng trai đã đốt nóng sân khấu bằng các ca khúc hit như “Tôn Ngộ Không” (Super), “Don Quixote”, “Vỗ tay” (Clap), “Không muốn khóc” (Don't Wanna Cry) đến “F*ck My Life”. Tiếp đó là các tiết mục của nhóm nhỏ vocal, nhóm dance, nhóm hiphop, với nhiều thể loại và concept đa dạng thể hiện rõ màu sắc âm nhạc của từng nhóm nhỏ.





Seventeen cũng thể hiện phiên bản tiếng Nhật của các ca khúc như “HOME;RUN”, “Left & Right”, “BEAUTIFUL”, “Ima -Even if the world ends tomorrow-)”, “April shower”. Trong lúc đó, khán giả vẫy gậy cổ vũ (lightstick), hòa vào không khí lễ hội cùng Seventeen.





Phát biểu cảm nghĩ tại buổi diễn, các chàng trai bày tỏ sự bồi hồi, mới mẻ, vui mừng khi được gặp người hâm mộ tại một sân khấu lớn như vậy; mong rằng sau này sẽ được cùng fan mạnh khỏe đi trên quãng đường thật dài. Bên cạnh đó, nhóm cũng thể hiện sự tiếc nuối khi kết thúc chuyến lưu diễn 5 sân vận động mái vòm lớn tại Nhật Bản, cảm ơn khán giả vì đã giúp cho Seventeen tiếp tục được mơ giấc mơ lớn hơn nữa.





Buổi diễn đầu tiên vào ngày 16/12 đã được chiếu trực tiếp tại 1.500 rạp chiếu phim ở 66 quốc gia trên toàn thế giới; buổi diễn cuối được phát trực tuyến qua mạng. Bên cạnh đó là các sự kiện như dự án “The City” tại 5 thành phố Nhật Bản, dựng bảng quảng cáo hình các thành viên Seventeen tại tháp Fukuoka, khai thác chuyến bay nội địa Nhật Bản có vẽ hình Seventeen, show phun nước, v.v.





Mặt khác, Seventeen sẽ tiếp tục tour diễn tại các nước châu Á như Thái Lan, Philippines, Ma Cao từ ngày 23/12 đến tháng 1 năm sau.