Ma Dong-seok được khán giả Hàn Quốc bình chọn là diễn viên xuất sắc nhất năm 2023

Viện Gallup, cơ quan chuyên thăm dò ý kiến dư luận Hàn Quốc, ngày 18/12 công bố kết quả thăm dò ý kiến tiến hành từ ngày 2/11 đến ngày 4/12 với 1769 người trên 13 tuổi trên toàn quốc theo hình thức trả lời tự do về diễn viên điện ảnh xuất sắc nhất trong năm 2023 (tối đa hai người).





Kết quả cho thấy diễn viên Ma Dong-seok đã giành vị trí thứ nhất với 18%, được phân tích là do thành công vượt mốc 10 triệu vé của bộ phim “Ngoài vòng pháp luật 3” hay còn có tên gọi khác là “Vây hãm không lối thoát” (The Roundup: No Way Out).





Xếp hạng hai là nam tài tử Lee Byung-hun (14,6%) thủ vai Young-tak, đại diện của những cư dân chung cư sống sót sau trận động đất, trong phim “Địa đàng sụp đổ” (Concrete Utopia). Theo sau đó là Song Kang-ho (11%) trong phim “Cú máy ăn tiền” (Cobweb) được công chiếu vào dịp lễ Trung thu.





Hai diễn viên trong bộ phim đứng đầu phòng vé Hàn Quốc lâu nhất trong năm 2023 “Mùa xuân Seoul” là Hwang Jung-min (10,1%) và Jung Woo-sung (6,6%) lần lượt xếp thứ 4 và thứ 7. Kim Hye-soo (7,2%) và Zo In-sung (4,9%) trong phim “Những kẻ buôn lậu” (Smuggler) lần lượt xếp thứ 6 và 8. Đồng hạng 10 là Yoo Hae-jin trong phim “Nhân duyên tiền đình” (Honer Sweet) và Ha Jung-woo trong phim “Bước chân thép” (Road To Boston 2023) và “Bộ đôi báo thù” (Ransomed).





Hai diễn viên nằm trong top 10 dù không có phim mới nào ra mắt trong năm nay là Lee Jung-jae (10,1%; đồng hạng 4) và Son Seok-gu (3,6%; hạng 9).