Letter 1-Adaeh – Fatou (Black Swan)

Ca sĩ / Nhóm nhạc: Fatou (파투) của Black Swan (블랙스완)

Tên album / Đĩa đơn: Letter 1 – Adaeh

Ngày phát hành: 08/12/2023





Ca khúc

The other side Devil made the deal for me Adaeh Me myself and I Alright





Giới thiệu

Rapper Fatou của nhóm nhạc nữ Black Swan đã phát hành album mini mixtape "Letter 1-Adaeh" sau hơn một năm kể từ mixtape đầu tay "PWAPF". Album gồm những ca khúc được viết vào thời điểm mà tinh thần cô cảm thấy mệt mỏi nhất, được tạo ra với mong muốn thể hiện một cách chân thật nội tâm và bản ngã của Fatou đối với những người hâm mộ.





Ca khúc chủ đề "Devil made the deal for me" nói về việc mọi người thực sự không thấu hiểu nữ ca sĩ hay thật sự không quan tâm để biết chuyện gì đã xảy ra với cô. "Tức giận", "buồn bã" và "hỗn loạn" là những từ khóa mà Fatou dùng để giải thích về bài hát này.