Hai nhóm nhạc tân binh nam và nữ “mở bát” làng nhạc K-pop đầu năm 2024

Công ty giải trí Pledis trực thuộc Hybe ngày 22/12 cho biết sẽ ra mắt nhóm nam TWS bao gồm 6 thành viên với năng lực biểu diễn vững chắc, visual và khả năng cảm thụ âm nhạc tuyệt vời. Tên nhóm TWS là từ viết tắt của “Twenty four seven With uS”, nghĩa là “luôn luôn ở bên cạnh chúng tôi”.





TWS sẽ bắt đầu một hành trình âm nhạc mới mẻ bằng cách khơi dậy những cảm xúc trong sáng và đẹp đẽ của tuổi thơ với thể loại riêng của nhóm là “Boyhood pop”. Đây là một thể loại âm nhạc kỳ ảo và truyền cảm chỉ có ở TWS, gợi lên những cảm xúc tươi đẹp trong cuộc sống hàng ngày. Từng nốt nhạc, từng lời ca đều ghi lại câu chuyện tự nhiên thời niên thiếu. Qua đó, các chàng trai sẽ thể hiện phong cách âm nhạc thân thiện của riêng mình, tự nhiên, trung thực và không gượng ép.





Vì được cho là nhóm nhạc “đàn em” của Seventeen gồm 13 thành viên nên đã có nhiều đồn đoán về số lượng thành viên trong TWS, nhưng đội hình cuối cùng được công bố là 6 người. Nhóm sẽ ra mắt chính thức vào tháng 1/2024. Đây là nhóm nhạc nam được Pledis ra mắt sau 9 năm kể từ Seventeen và là tân binh đầu tiên của Hybe xuất quân trong năm 2024.





Bên cạnh đó, công ty giải trí Sure Place ngày 20/12 công bố sẽ cho ra mắt làng nhạc nhóm nhạc nữ mang tên Geenius gồm 5 thành viên Yeyoung, Sion, Mika, Zoe và Andamiro vào tháng 1/2024. Công ty cùng ngày đã công bố logo chính thức của nhóm có 5 biểu tượng tượng trưng cho mỗi thành viên, tập hợp những tài năng khác nhau của họ kết nối thành một, thể hiện tinh thần đồng đội và sức mạnh tổng hợp mà Geenius sẽ thể hiện trong tương lai.





Các cô gái Geenius trước đây từng là thực tập sinh tại BlockBerry Creative trong 6 năm và từng chuẩn bị ra mắt với tên gọi là Bebez, nhưng hợp đồng của họ đã hết hạn và chuyển sang công ty mới là Sure Place.





Xét theo hệ thống K-pop hiện tại, một đội hình ra mắt mà không có sự thay đổi các thành viên thực tập sinh trong hơn 5 năm là một điều hiếm thấy, tạo kỳ vọng lớn về sự kết hợp ăn ý và hoàn hảo giữa các thành viên.