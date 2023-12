“SBS Gayo Daejeon 2023” bị chỉ trích vì vấn đề an toàn cho nghệ sĩ và bán vé giả

Chương trình âm nhạc cuối năm “SBS Gayo Daejeon 2023” (Đại hội âm nhạc đại chúng SBS 2023) vừa được tổ chức tại hội trường Inspire (quận Jung, thành phố Incheon) vào ngày 25/12 vừa qua với sự dẫn dắt của bộ ba MC gồm Key (SHINee), An Yujin (IVE), Yeonjun (Tomorrow X Together - TXT), và được phát sóng trực tiếp trên đài SBS.





“SBS Gayo Daejeon 2023” có sự tham gia biểu diễn của 25 ca sĩ/nhóm nhạc như Đông phương thần khởi (DBSK), SHINee, NCT, The Boyz, (G)I-DLE, Stray Kids, Ateez, ITZY, TXT, aespa, Enhypen, IVE, Le Sserafim. Tuy nhiên, chương trình đã vướng vào tranh cãi bán vé giả ngay từ trước khi sự kiện diễn ra, cùng hàng loạt tình huống bất ngờ đã xảy ra.





Đầu tiên, theo những khán giả có mặt tại nơi tổ chức sự kiện, kẻ lừa đảo đã làm giả vé và bán với số lượng lớn. Khi vụ việc trở nên nghiêm trọng, SBS đã đưa ra tuyên bố chính thức yêu cầu cảnh sát điều tra và xác định mức thiệt hại chính xác.





Tại thảm đỏ trước khi bắt đầu chương trình, khi nhóm nhạc nữ aespa đang vẫy tay chào người hâm mộ để chuẩn bị đi vào trong thì một người đàn ông cầm máy ảnh lao qua hàng rào chắn và chạy theo phía sau các cô nàng. May mắn thay, các nhân viên bảo vệ tại hiện trường đã khống chế được anh ta và không có thiệt hại trực tiếp nào xảy ra với aespa. Vào thời điểm đó, các thành viên, đặc biệt là Winter, đã vô cùng bàng hoàng trước tình huống bất ngờ này, quay đầu nhìn quanh khu vực xảy ra náo loạn một lúc rồi mới rời đi.





Không những thế, tranh cãi về vấn đề an toàn lại một lần nữa nổ ra sau khi Ten (NTC) bị ngã từ trên sân khấu. Theo video do người hâm mộ đăng tải, Ten đã vừa trình diễn xong và đang di chuyển cho tiết mục tiếp theo nhưng do không nhìn thấy chiếc thang nâng đang mở nên hụt chân ngã xuống. Trong lúc SBS vẫn chưa công khai lập trường, Ten đã trấn an người hâm mộ rằng mình vẫn ổn nên đừng lo lắng quá, nếu như có thực sự có chuyện gì thì anh sẽ báo ngay cho các fan.





Năm 2019, Wendy của Red Velvet bị gãy xương cổ tay và xương chậu cũng do tai nạn thang nâng khi đang tổng duyệt chương trình SBS Gayo Daejeon và không thể biểu diễn trong thời gian dài. Do đó, người hâm mộ càng thêm chỉ trích mạnh mẽ khi tai nạn lại tiếp diễn sau 4 năm. Ngoài ra, chương trình cũng từng vướng vào nhiều tranh cãi khác như lỗi âm thanh, lỗi bảng hiệu điện tử, hay camera quay xấu.