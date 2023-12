Be There For Me – NCT 127

Ca sĩ / Nhóm nhạc: NCT 127 (엔시티 127)

Tên album / Đĩa đơn: Be There For Me

Ngày phát hành: 22/12/2023





Ca khúc

Be There For Me 나 홀로 집에 (Ở nhà một mình) (Home Alone) 하얀 거짓말 (Lời nói dối vô hại) (White Lie)





Giới thiệu

NCT 127 đã phát hành đĩa đơn đặc biệt cho mùa đông mang tên “Be There For Me”, bao gồm ba ca khúc. Khác với thể loại âm nhạc độc đáo và những màn trình diễn mạnh mẽ thường ngày, các bài hát mùa đông lần này mang cảm giác ấm áp, tình cảm và vui nhộn, khắc họa màu sắc của riêng NCT 127.

Ca khúc chủ đề cùng tên “Be There For Me” là bức thư mang thông điệp ấm áp gửi đến người yêu thương đang ở xa, chia sẻ về bản thân đang ở Seoul, và khi lá thư kết thúc thì sẽ đến ở cạnh người ấy. “나 홀로 집에” (Ở nhà một mình) thể hiện một cách dí dỏm tâm trạng muốn chơi ở nhà một mình với giai điệu nhẹ nhàng của mùa đông. “하얀 거짓말” (Lời nói dối vô hại) là ca khúc ballad R&B biểu đạt một cách bình thản sự buồn bã khi không thể đến gần hay bày tỏ tình cảm với người mà mình yêu thương.