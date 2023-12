Twice kết thúc tour diễn 2023 bằng concert tại Nhật Bản, ra mắt đĩa đơn mới vào tháng 2 năm sau

Nhóm nhạc nữ Twice sẽ kéo tấm màn kết năm 2023 với hai đêm concert nằm trong khuôn khổ tour diễn thế giới thứ 5 “READY TO BE” vào ngày 27-28/12 tại sân vận động mái vòm PayPay, tỉnh Fukuoka, Nhật Bản. Twice là nhóm nhạc nữ K-pop đầu tiên tổ chức concert tại sân vận động Yanmar Nagai (Osaka) và sân vận động Ajinomoto (Tokyo) của Nhật Bản hồi tháng 5.





Sau đó, Twice tiếp tục là nhóm nữ đầu tiên tiến vào sân vận động SoFi (Los Angeles) và sân vận động MetLife (New York) của Mỹ vào tháng 6 và 7. Đến tháng 11, các cô nàng gặp gỡ người hâm mộ địa phương tại sân vận động Marvel ở Melbourne, Australia; và vừa hoàn thành concert ở sân vận động quốc tế Jakarta, Indonesia vào ngày 23/12 vừa qua.





Mặt khác Twice sẽ phát hành đĩa đơn “I GOT YOU” vào lúc 2 giờ chiều ngày 2/2 năm 2024 (giờ Hàn Quốc), bắt đầu cho các hoạt động trong năm mới. Nhóm sẽ tiếp tục lưu diễn vòng quanh thế giới như tại Mexico và Brazil vào tháng 2 và Las Vegas, Mỹ vào tháng 3.





Nhóm nhỏ Misamo gồm ba thành viên Mina, Sana và Momo cũng sẽ xuất hiện trên chương trình âm nhạc cuối năm tiêu biểu của đài NHK Nhật Bản mang tên “Hồng Bạch ca hội hiệp chiến” (Cuộc chiến âm nhạc giữa đội Đỏ và đội Trắng) vào ngày 31/12.