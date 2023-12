Ateez trụ vững bảng xếp hạng Billboard 200 của Mỹ trong ba tuần liên tiếp

Theo bảng xếp hạng mới nhất công bố ngày 27/12 (giờ địa phương) của Billboard (Mỹ), album phòng thu đầy đủ thứ hai “The World Ep.Fin : Will” của nhóm nhạc nam Ateez đã đứng thứ 52 trên bảng xếp hạng Billboard 200, ba tuần liên tiếp lọt vào bảng xếp hạng này. Đây là album dài được Ateez phát hành sau 4 năm kể từ album hoàn chỉnh đầu tiên, thu hút sự chú ý của làng nhạc khi đứng đầu Billboard 200 ngay tuần đầu tiên lên kệ vào ngày 1/12.





Ateez và album mới cũng xếp hạng 2 trên Bảng xếp hạng chính thức của Anh (Official Charts) vào ngày 8/12 (giờ địa phương), trụ vững trong hai tuần liên tiếp. Nhóm cũng có thành tích tốt trên bảng xếp hạng trong nước ngay khi vừa phát hành như Hanteo (hai tuần hạng 1), Circle (hạng 1 tuần đầu), cũng như dẫn đầu bảng xếp hạng toàn cầu United World Chart.





Bên cạnh đó, ca khúc chủ đề “Bouncy” trong album mini thứ 9 “The World Ep.2: Outlaw” của nhóm phát hành hồi tháng 6 đã được tạp chí phê bình âm nhạc uy tín của Anh NME (New Musical Express) bình chọn là một trong “25 bài hát K-Pop hay nhất năm 2023”. NME cho biết “Bouncy” của Ateez là một bài hát không thể dễ dàng quên dù chỉ nghe một lần, là ca khúc chủ đề thú vị và thành công nhất. Giải Grammy của Mỹ cũng chọn “Bouncy” vào danh sách “15 bài hát K-pop thành công năm 2023”, và cho biết Ateez là một trong những nhóm nhạc nam đình đám nhất K-pop, “hớp hồn” khán giả bằng loạt vũ đạo đồng đều và nét mặt biểu cảm trên sân khấu.





Mặt khác, Ateez sẽ bắt đầu chuyến lưu diễn thế giới mang tên “Towards The Light : Will To Power” tại Seoul, Hàn Quốc trong hai ngày 27-28/1 rồi tiến sang Nhật Bản trong vào 3-4/2.