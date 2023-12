20&2 – DBSK

Ca sĩ / Nhóm nhạc: DBSK (동방신기- Đông phương thần khởi)

Tên album / Đĩa đơn: 20&2

Ngày phát hành: 26/12/2023





Ca khúc

Down Rebel Rodeo Jungle Life’s A Dance Fix It (Feat. Dindin) (Sung by U-KNOW) Take My Breath Away (Sung by MAX CHANGMIN) Promise The Way U Are (Unplugged Ver.) 빛나는 계절 (Mùa tỏa sáng) (Starlight)





Giới thiệu

Sau 5 năm kể từ album đặc biệt "New Chapter #2: The Truth of Love" phát hành hồi tháng 12/2018, DBSK đã quay trở lại với album phòng thu đầy đủ thứ 9 mang tên "20&2" để kỷ niệm 20 năm ra mắt. Album gồm tổng cộng 10 ca khúc thuộc nhiều thể loại đa dạng, trong đó có các ca khúc solo và một bài hát được viết lời bởi thành viên Changmin, góp phần làm tăng thêm ý nghĩa cho dịp kỷ niệm lần này của nhóm.

Ca khúc chủ đề "Rebel" là một bản nhạc dance với nhịp trống mạnh mẽ trên nền giai điệu synth đầy năng lượng. Lời bài hát chứa đựng thông điệp "Kẻ nổi loạn” (Rebel) thực sự của một thời đại không chỉ đơn giản là người phản đối quan niệm sẵn có, mà là người luôn kiên định theo đuổi niềm tin của mình, qua đó vừa cho thấy được con đường mà các chàng trai đã trải qua vừa thể hiện sự quyết tâm về hướng đi của nhóm trong tương lai.