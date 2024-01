IU lan tỏa tình yêu thương cho tầng lớp yếu thế nhân dịp đầu năm 2024

Công ty giải trí EDAM ngày 1/1 cho biết nữ ca sĩ IU một ngày trước đã quyên góp 200 triệu won (154.000 USD) chi phí sưởi ấm cho 4 tổ chức của người cao tuổi, trẻ em, bà mẹ đơn thân, người khuyết tật Hàn Quốc dưới tên “IUaena” (kết hợp giữa IU và fandom Uaena của cô ấy).





Thông qua công ty quản lý, IU gửi lời chúc sức khỏe và chúc mừng năm mới tới tầng lớp yếu thế, rằng dù không thể hạnh phúc trong suốt 365 ngày nhưng hy vọng tất cả mọi người sẽ có một năm mới với nhiều ngày vui tươi hơn là những ngày buồn bã.





IU đã liên tục quyên góp và làm việc thiện trong nhiều năm. Chỉ tính riêng năm 2023, nữ ca sĩ giúp đỡ việc tặng than tổ ong tình thương cho tầng lớp yếu thế có thu nhập thấp ở huyện Yangpyeong, tỉnh Gyeonggi vào tháng 1; đến ngày Tết Thiếu nhi 5/5, cô đã quyên góp cho Quỹ từ thiện toàn cầu vì trẻ em Green Umbrella (Chiếc ô xanh) một tổ chức phúc lợi trẻ em và biểu diễn từ thiện tại trường Miral, ngôi trường tư thục liên cấp cho các học sinh khuyết tật phát triển. Ngoài ra, nhân dịp sinh nhật mình vào tháng 5 hay ngày kỷ niệm debut 18/9, IU cũng quyên góp cho nhiều tổ chức khác nhau và gây ảnh hưởng tích cực.





IU ra mắt làng nhạc vào năm 2008 với album mini đầu tiên “Lost And Found”, và cũng hoạt động tích cực ở cả lĩnh vực truyền hình và điện ảnh dưới vai trò là một diễn viên với tên thật Lee Ji-eun. Trong năm 2024, IU dự kiến sẽ gặp lại các “mọt phim” qua bộ phim gốc của Netflix “You Have Done Well” (tạm dịch: Bạn vất vả rồi) với nam diễn viên Park Bo-gum và cũng đang chuẩn bị phát hành một album mới.