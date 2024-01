Nam ca sĩ người Mỹ gốc Hàn Kevin Oh nhập ngũ vì sự nghiệp âm nhạc và gia đình tại Hàn Quốc

Công ty giải trí T Cask Ent. ngày 2/1 cho biết nam ca sĩ Kevin Oh mang hai quốc tịch Mỹ và Hàn Quốc đã quyết định thực hiện nghĩa vụ quân sự để mở rộng hoạt động âm nhạc và ổn định cuộc sống hôn nhân với vợ là diễn viên Gong Hyo-jin tại Hàn Quốc.





Theo phía công ty, Kevin Oh đã lên đường nhập ngũ vào một tháng trước và để lại lời nhắn chúc cho người thân luôn khỏe mạnh cả về thể chất lẫn tinh thần. Anh cũng mong người hâm mộ hiểu và thông cảm khi nhập ngũ mà không thông báo cho họ trước về quyết định này. Kevin Oh cũng chia sẻ nhờ Hàn Quốc, anh đã có một cuộc sống và phát triển sự nghiệp âm nhạc mới. Do đó, nam ca sĩ mong muốn sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự sẽ trở lại và mang đến những sản phẩm âm nhạc có thể lan tỏa sự ấm áp tới người hâm mộ và nhiều người khác.





Là một người Mỹ gốc Hàn, Kevin Oh đã theo học cả ngành Kinh tế và Sân khấu tại trường Đại học Dartmouth danh tiếng ở Mỹ. Anh được khán giả biết đến sau khi giành chiến thắng trong cuộc thi thử giọng “Superstar K” mùa 7 của đài Mnet năm 2015. Năm 2017, anh ra mắt solo với album “Stardust” và cũng hoạt động với tư cách là thành viên của ban nhạc “Aftermoon” được thành lập thông qua chương trình thử giọng “Super Band” của JTBC vào năm 2019.