Các diễn viên Hàn Quốc được kỳ vọng trong năm 2024?

Theo một cuộc khảo sát về diễn viên được kỳ vọng trong năm 2024 do một trang báo điện tử thực hiện đối với 22 chuyên gia trong ngành giải trí, Park Bo-gum được lựa chọn nhiều nhất (26%) trong các diễn viên nam. Sau khi xuất ngũ vào tháng 4/2022, anh đã đầu quân cho công ty quản lý mới, dự kiến sẽ trở lại màn ảnh nhỏ sau ba năm với bộ phim “You Have Done Well” (tạm dịch: Bạn vất vả rồi) của Netflix, đóng chung với ca sĩ diễn viên IU.





Vị trí thứ hai thuộc về nam diễn viên Kim Soo-hyun (21%), người sẽ gặp lại khán giả truyền hình sau ba năm qua bộ phim “Queen of Tears” (tạm dịch: Nữ hoàng nước mắt). Anh sẽ nên duyên vợ chồng cùng nữ diễn viên Kim Ji-won, khắc họa câu chuyện tình yêu kỳ diệu khi vượt qua cơn khủng hoảng chóng mặt. Tiếp sau đó là nam diễn viên Koo Kyo-hwan về hạng ba (16%), được kỳ vọng về diễn xuất không bị đóng khung, biến hóa khôn lường theo từng thể loại phim.





Trong các diễn viên nữ, IU (tên thật là Lee Ji-eun) được giới giải trí kỳ vọng nhiều nhất (20%) về diễn xuất trong phim mới “You Have Done Well”. Đây là màn tái hợp của IU với đạo diễn phim “My Mister” (Ông chú của tôi) và sự hợp tác mới mẻ được dự doán đầy ăn ý với biên kịch của phim “When the Camellia Blooms” (Khi hoa trà nở).





Đồng hạng nhất (20%) với IU là diễn viên Go Min-si, được mệnh danh là “con gái của Netflix” khi xuất hiện trong hai tác phẩm Netflix là mùa 3 của “Sweet Home” (tựa Việt: Thế giới ma quái) vào mùa hè, và cả tác phẩm “Alone in the Woods” (tạm dịch: Một mình trong rừng) chưa công bố thời gian phát sóng.





Người cuối cùng được gọi tên là nữ diễn viên Go Yoon-jung với hai tác phẩm truyền hình mới trong năm 2024. Giới giải trí đánh giá cô là một diễn viên đã thể hiện phong độ tốt vào năm ngoái trong “Moving” (tựa Việt: Đội thiếu niên siêu đẳng) và “Death's game” (Trò chơi tử thần) phần l, đặt kỳ vọng cô sẽ tiếp tục thể hiện sự trưởng thành trong hoạt động diễn xuất.