Sê-ri phim Mỹ “Bất hòa” có nam chính gốc Hàn và nữ chính gốc Việt ẵm ba giải Quả cầu vàng

Tại lễ trao Giải Quả cầu vàng (Golden Globe Awards) lần thứ 81 được tổ chức ở Los Angeles, Mỹ vào ngày 8/1 (giờ Hàn Quốc), sê-ri phim Mỹ “Bất hòa” (tựa Anh: Beef) của Netflix do đoàn làm phim Hàn Quốc tại Hollywood sản xuất đã giành giải Tác phẩm xuất sắc nhất ở hạng mục “Phim truyền hình ngắn tập, Phim tuyển tập hoặc Phim điện ảnh truyền hình” (Best Limited Series, Anthology Series or a Motion Picture made for Television). Hai vai chính trong phim là nam diễn viên người Mỹ gốc Hàn Steven Yeun và nữ diễn viên người Mỹ Ali Wong mang hai dòng máu Trung-Việt cũng thắng hai giải Nam-Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất trong cùng hạng mục.





“Bất hòa” là một bộ phim hài đen kể về màn đụng độ của Danny (Steven Yeun thủ vai), một người Mỹ gốc Hàn nghèo và Amy (Ali Wong thủ vai), một phụ nữ giàu có đang sống một cuộc sống chán nản khi bị chồng ghẻ lạnh. Phim lên sóng Netflix từ tháng 4/2023 và nhận được nhiều sự chú ý khi miêu tả chân thực cuộc sống của những người Mỹ gốc Á thuộc các tầng lớp khác nhau và những khó khăn thực tế mà họ phải trải qua, một đề tài mà Hollywood đang rất quan tâm.





Trước đó, phim điện ảnh “Khát vọng đổi đời” (Minari) và phim truyền hình “Pachinko” cũng khắc họa sâu sắc câu chuyện của những người nhập cư Hàn Quốc, đã được đề cử và giành chiến thắng tại các lễ trao giải lớn tại Mỹ vào năm 2021 và 2022.





Đặc biệt, Steven Yeun là diễn viên gốc Hàn Quốc đầu tiên đoạt cúp Nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại Quả cầu vàng. Anh từng xuất hiện trong sê-ri phim “Xác sống” (The Walking Dead) đình đám, phim điện ảnh “Siêu lợn Okja” của đạo diễn Bong Joon-ho, “Thiêu đốt” (Burning) của đạo diễn Lee Chang-dong. Steven Yeun cũng sẽ xuất hiện trong bộ phim khoa học viễn tưởng mới của nhà cầm trịch Bong Joon-ho “Mickey 17” có nam chính là anh chàng “ma cà rồng” Robert Pattinson dự kiến công chiếu tại Mỹ trong nửa đầu năm nay.