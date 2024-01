Chị (Shim Ah-jin) – Phần 2

ⓒ Getty Images Bank

Kìa, Jung Mu-woon tới rồi. Như thường lệ, anh bước đi với đôi mắt luôn nhìn xuống đất và đôi vai lom khom. Anh ta vẫn chưa thấy chúng tôi. Tôi cảm thấy như muốn vứt bỏ tất cả, rời khỏi nơi này và uống một cốc bia lạnh. Chàng trai trẻ tầm thường này là cái quái gì vậy? Tại sao chị em tôi lại muốn lay động người này? Phải chăng là nỗi lo rằng thời gian sẽ bị bóp méo vì Jung Mu-woon không ý thức được về sự tồn tại của chúng tôi.





저기, 정무운이 온다.

평소처럼 땅에 시선을 두고 어깨를 구부정하게 구부린 채 걸어 올라오고 있다.

우리는 아직 그의 눈에 띄지 않는다.

나는 다 집어치우고 그 자리를 떠나 시원하게 맥주라도 한잔 들이켜고픈 기분이다.

도대체 이 하찮은 청년이 뭐란 말인가?

어째서 언니와 나는 이 사람이 동요하기를 바라는가?

우리는 정무운이 우리를 의식하지 않음으로 인해

모든 시간이 뒤틀려버릴까 봐 불안해하고 있다.









Nhà phê bình văn học Jeon So-young

Trong truyện ngắn “Chị” có ba vị thần luôn mải mê tranh giành thứ bậc. Họ được cho là có ba chị em, trong đó cặp song sinh là thần may mắn và xui xẻo, còn em út là thần tình yêu. Có thể nói, may mắn, xui xẻo và tình yêu đều liên quan đến số phận. Tuy nhiên, nếu may mắn hay xui xẻo được phân định rõ ràng thì tình yêu có thể là điều xui xẻo nhưng cũng đem lại may mắn cho con người. Trong truyện, Jung Mu-woon là tuýp người buồn bã và mệt mỏi hơn là giỏi giang hay đặc biệt nên ngay cả các vị thần cũng không thể đọc được bất cứ điều gì trong mắt và nội tâm của anh ta. Nói cách khác, vì anh đã sống một cuộc đời khó khăn nên dần cảm thấy không mấy vui mừng trước những điều may mắn cũng như không quá buồn phiền về những điều xui xẻo. Tuy nhiên, tình yêu dần dần thấm vào trái tim khô khan của anh và khiến nó vang lên nhịp đập, cuối cùng thần tình yêu đã chiến thắng. Đó cũng là thông điệp mà tác giả muốn gửi đến với chúng ta và đưa cho chúng ta một câu hỏi: “Điều gì lay động trái tim bạn?”









“Em không bị thương quá nặng… nhưng không thể đi tiếp với đôi giày cao gót này được. Thật ngại quá, nhưng em có thể mượn một đôi giày thoải mái ở nhà anh Mu-woon được không?”





Thật bất ngờ, Jung Mu-woon gật đầu. Thật là sốc. Là Jung Mu-woon, người đối xử với hai chị em tôi như kẹo bạc hà miễn phí để ở quầy tính tiền, lấy cũng được mà không lấy cũng chẳng sao đó ư? Tôi và chị gái dâng đầy cảm giác thất bại.





“많이 다친 것 같지는 않은데... 힐 신고는 걸을 수 없을 것 같아요.

죄송하지만 무운씨 댁에서 편한 신발 좀 빌릴 수 있을까요?”





뜻밖에 정무운이 고개를 끄덕인다.

충격적이다.

언니나 내게는 식당 계산대에서 집어 들 수도 집어 들지 않을 수도 있는

박하사탕처럼 대하던 정무운이 고개를 끄덕이다니.

언니와 나는 열패감에 휩싸인다.









Đôi nét về tác giả Shim Ah-jin

- Sinh năm 1972 tại thành phố Masan, tỉnh Nam Gyeongsang.

- Đăng đàn năm 1999 với tác phẩm “Thời gian uống trà”.