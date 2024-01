Jungkook (BTS) trở thành nghệ sĩ solo K-pop trụ vững Billboard 200 (Mỹ) lâu nhất

“Em út vàng” Jungkook của nhóm nhạc nam Đoàn thiếu niên chống đạn (BTS) đã viết nên trang sử mới cho K-pop trên Billboard (Mỹ).





Theo công bố của trang âm nhạc Billboard (Mỹ) vào ngày 10/1 (giờ Hàn Quốc), album hoàn chỉnh đầu tay “Golden” của Jungkook đã đứng thứ 28 trên bảng xếp hạng doanh số album “Billboard 200”, trụ vững trên bảng xếp hạng này trong 9 tuần liên tiếp, lâu nhất trong số các nghệ sĩ solo K-pop.





Ngoài ra, các bài hát được Jungkook phát hành trước khi nhập ngũ cũng đang “lội ngược dòng” trên các bảng xếp hạng. Cụ thể, ca khúc hit “Seven” xếp thứ 9 trên “Global 200”, còn trong bảng xếp hạng “Global (không gồm Mỹ)” thì xếp thứ 4 và “Standing Next to You” xếp thứ 7. Cả hai bài hát đều tăng hạng so với tuần trước. Giới giải trí phân tích điều này là do cộng đồng người hâm mộ ARMY của BTS đang có xu hướng nghe lại nhạc.





Ngoài Jungkook, các bài hát của các thành viên cùng nhóm như V và Jimin cũng được người hâm mộ nghe nhiều. Ca khúc “wherever u r” của V hợp tác với ca sĩ kiêm nhạc sĩ Bắc Mỹ UMI đã đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng “Doanh số bài hát kỹ thuật số” và đứng đầu “Doanh số bài hát kỹ thuật số R&B”.