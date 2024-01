7 trên 10 album có doanh số tiêu thụ CD hàng đầu tại Mỹ trong năm 2023 là album K-pop 美

Theo báo cáo cuối năm 2023 do công ty phân tích âm nhạc và giải trí Luminate (Mỹ) công bố vào ngày 10/1 (giờ địa phương), có 7 album K-pop nằm trong Top 10 của bảng xếp hạng “Doanh số album CD hàng đầu tại Mỹ” (U.S. Top CD Album Sales). Cụ thể, album “★★★★★” (5-STAR) của Stray Kids xếp thứ 2, là thứ hạng cao nhất trong các album K-pop. Album “樂-STAR” (Lạc/Rock-STAR) của nhóm cũng xếp thứ 4 trên cùng bảng xếp hạng.





Tiếp đó, đứng ở vị trí thứ 3 là nhóm nhạc nam Tomorrow X Together (TXT) với album “The Name Chapter: Temptation”; New Jeans cùng “Get Up” chiếm vị trí thứ 5 và “Ready to Be” của Twice đứng hạng 6. “FML” của Seventeen và “Golden” của Jungkook (Đoàn thiếu niên chống đạn – BTS) lần lượt xếp ở vị trí thứ 7 và 10.





Dẫn đầu doanh thu album CD tại Mỹ là nữ ca sĩ Taylor Swift với album “1989 (Taylor’s Version)”. Cô cũng chiếm trọn vị trí 8 và 9 với “Midnights” và “Speak Now (Taylor’s Version)”. Như vậy, ngoài ngôi sao nhạc pop người Mỹ này, các vị trí còn lại trong Top 10 đều là các tác phẩm K-pop.





“Doanh số album CD hàng đầu tại Mỹ 2023” được tổng hợp dựa trên doanh số bán đĩa CD vật lý tại Mỹ từ ngày 30/12 năm 2022 đến ngày 28/12 năm 2023. Các album K-pop cũng chiếm 7 vị trí trong cùng bảng xếp hạng vào năm 2022.