Nhạc phim “The Idol” có sự góp giọng của Jennie (Blackpink) “lội ngược dòng” trên “Hot 100” của Billboard Mỹ

Theo bảng xếp hạng mới nhất của Billboard (Mỹ) công bố ngày 17/1 (giờ địa phương), ca khúc “One Of The girls” nhạc phim “The Idol” (tạm dịch: Thần Tượng) đài HBO (Mỹ) được thể hiện bởi các diễn viên đóng trong phim là The Weeknd, Lily-Rose Depp và Jennie (thành viên nhóm Blackpink) đã đứng thứ 61 trên bảng xếp hạng “Hot 100”.





Sau tuần đầu tiên phát hành, “One Of The girls” đã lọt vào “Hot 100” ở vị trí 100 rồi sau đó rớt khỏi bảng xếp hạng này do các bài hát Giáng sinh lần lượt thăng hạng trong dịp cuối năm; đến tuần trước ca khúc đã “lội ngược dòng” quay trở lại ở vị trí thứ 69. Đặc biệt, ca khúc đã tăng 8 bậc trong tuần này và giúp Jennie giành được thứ hạng cao nhất trong các nữ ca sĩ K-pop solo.





Các nữ nghệ sĩ K-pop solo khác đã từng lọt “Hot 100” phải kể đến là các thành viên của Blackpink với Rosé và “On The Ground” (hạng 70), Lisa cùng “Lalisa” (hạng 84) và “Money” (hạng 90).





Mặt khác, Jennie gần đây đã thành lập một công ty giải trí mới lấy tên là Odd Atelier, đảm nhiệm các hoạt động solo của cô nàng. Jennie cũng sẽ xuất hiện trở lại trên màn ảnh nhỏ trong chương trình giải trí mới “Apartment 404” cùng Yoo Jae-suk và Cha Tae-hyun vào tháng 2 tới.