Nền tảng “The Camp” của quân đội Hàn Quốc đóng cửa một số trang cộng đồng sau vụ tự ý xâm phạm hình ảnh của BTS

Nền tảng “The Camp” của quân đội Hàn Quốc ngày 17/1 đăng thông báo có nội dung rằng sau khi nhận công văn từ công ty giải trí Big Hit Music vào ngày 9/1, The Camp đã hạn chế hoạt động của tất cả các trang cộng đồng trong nền tảng được thành lập dưới tên nghệ sĩ trực thuộc Big Hit, và bắt buộc đóng cửa trước ngày 9/2. Sau thời hạn này, nếu các bên tự ý sử dụng tên nghệ sĩ mà chưa được cấp phép thì có thể chịu trách nhiệm pháp lý.





Phía The Camp giải thích khi các nghệ sĩ hoặc người nổi tiếng trong xã hội nhập ngũ theo quy định, không gian nền tảng bị tập trung vào họ, làm mất đi mục đích quan trọng ban đầu của nền tảng là để tạo điều kiện cho các binh sĩ tại ngũ và gia đình họ giao lưu liên lạc, từ đó xuất hiện các khiếu nại bất tiện của người dân. Để giải quyết vấn đề này, The Camp đã tạo ra một không gian riêng dành cho các nghệ sĩ và người hâm mộ có thể tự hoạt động, song do thiếu kinh nghiệm trong việc quản lý khiến một số quyền lợi của nghệ sĩ bị xâm phạm.





The Camp được biết đến là một dịch vụ cho phép gia đình và bạn bè gửi những lời động viên đến người thân là các quân nhân đang thực hiện nghĩa vụ quân sự thông qua ứng dụng di động. Gần đây, sau khi BTS nhập ngũ, nền tảng này mở các trang cộng đồng của từng thành viên và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ (IP) như bán các búp bê nhồi bông sử dụng tên thật của các thành viên, gây tranh cãi trong dư luận.





Về phần mình, Big Hit Music cho biết sẽ tăng cường theo dõi và có biện pháp xử lý nghiêm khắc đối với các hành vi vi phạm quyền công khai hình ảnh cá nhân của nghệ sĩ và sử dụng chúng cho mục đích thương mại.