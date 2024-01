Bang Ye-dam lần đầu xuất ngoại biểu diễn hát live ở Hong Kong

ⓒ GF Entertainment

Nam ca sĩ Bang Ye-dam sẽ tham gia biểu diễn tại “Live at the Big Top” được tổ chức tại AIA Carnival Hong Kong tối ngày 22/1 .





“Live at the Big Top” là một lễ hội nhạc sống do Warner Music Asia tổ chức dưới sự tài trợ của ngân hàng UBS (Thụy Sĩ), được khai mạc vào 17/1 và sẽ kéo dài đến ngày 24/1. Dàn nghệ sĩ trong lễ hội lần này ngoài Bang Ye-dam còn có ca nhạc sĩ người Anh Griff, ban nhạc rock Hong Kong Dear Jane, ban nhạc Canada Crash Adams và các tên tuổi nổi tiếng khác.





Đại diện cho K-pop biểu diễn trước khán giả toàn cầu, Bang Ye-dam dự kiến sẽ thể hiện tài năng của mình với những sân khấu đặc biệt, bao gồm cả ca khúc “Chỉ một thôi” trong album mini đầu tay “Only One”. Được biết, do đây là buổi diễn riêng đầu tiên của nam ca sĩ tại nước ngoài, anh đã luyện tập chăm chỉ cho đến một ngày trước khi lên đường xuất ngoại.





Bang Ye-dam chính thức ra mắt solo vào tháng 11/2023 với album mini “Only One” do anh tự sản xuất toàn bộ. Ca khúc chủ đề “Chỉ một thôi” đã thành công trong việc chinh phục trái tim người hâm mộ trong và ngoài nước khi đứng đầu các bảng xếp hạng album và bài hát của iTunes, Apple Music ngay khi phát hành.





Gần đây, Bang Ye-dam đã được bổ nhiệm làm Đại sứ quảng bá cho Hội Chữ thập đỏ Thanh thiếu niên (RCY) Hàn Quốc và thể hiện tài năng của mình trong chương trình “Ca sĩ mặt nạ” đài MBC. Anh dự kiến sẽ hoạt động tích cực để giao lưu với người hâm mộ trong năm 2024.