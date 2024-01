Các tân binh thế hệ 5 của BIG4 tranh tài trong năm 2024

4 hãng giải trí lớn của Hàn Quốc là Hybe, SM, JYP và YG sẽ lần lượt cho ra mắt các nhóm nhạc K-pop thế hệ 5.





Đầu tiên, nhóm nhạc nam TWS dưới trướng Pledis trực thuộc Hybe vừa ra mắt vào ngày 22/1 với album “Sparkling Blue”. Đây là nhóm nam tân binh được Pledis cho ra mắt sau 9 năm kể từ Seventeen. Tên nhóm TWS là từ viết tắt của “Twenty four seven With uS”, nghĩa là “24 giờ 7 ngày luôn luôn ở bên cạnh chúng tôi”. Nhóm gồm 6 thành viên, đi theo concept “tự truyện để trưởng thành” giống như các đàn anh khác cùng Hybe là Đoàn thiếu niên chống đạn (BTS), Tomorrow X Together (TXT) hay Enhypen. Tuy nhiên, TWS sẽ hoạt động với thể loại âm nhạc riêng của nhóm là “Boyhood pop”, nhấn mạnh vào vẻ đẹp thiếu niên trong trẻo và tươi sáng.





Là mái nhà chung của nhiều nhóm nhạc nữ với các concept độc đáo, SM dự kiến ra mắt nhóm nữ sau 4 năm kể từ aespa. Tuy các lịch trình cụ thể chưa được công bố, song đang có nhiều phỏng đoán rằng nhóm sẽ gồm các thành viên với nhiều quốc tịch khác nhau, được tuyển chọn từ 21 nữ thực tập sinh tham gia showcase đánh giá năng lược hồi tháng 3 năm ngoái; trong đó nổi bật là Carmen người Indonesia và “cỗ máy nhảy” Na Hae-eun đã quen mặt với khán giả K-pop.





Bên cạnh đó, JYP sẽ ra mắt nhóm nhạc nam LOUD vào quý II năm nay, gồm những thành viên được tuyển chọn trong chương trình sống còn cùng tên của đài SBS. Sau khi chương trình kết thúc vào năm 2021, có hai nhóm nam được ra mắt dưới trướng P Nation và JYP. Trong khi The New Six (TNX) thuộc P Nation đã debut vào năm 2022, LOUD được JYP đào tạo trong vòng tận 3 năm. Trong quá trình này, thành viên Yoon Min nằm trong đội hình ra mắt cũng đã hết hợp đồng và rời JYP, nhóm chỉ còn lại 4 thành viên.





Về phần mình, YG sẽ tập trung cho các hoạt động của BabyMonster ra mắt tháng 11 năm ngoái. Nhóm dự định sẽ phát hành album vào tháng 2 và tháng 4 tới. Khác với đàn chị 2NE1 và Blackpink có nhà sản xuất âm nhạc Teddy chịu trách nhiệm cho các bài hát, âm nhạc của BabyMonster được chính “ông trùm YG” Yang Hyun-suk sản xuất, được cho là một thử nghiệm mạo hiểm.