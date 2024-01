“Chảo lửa” K-pop tháng 2 chào đón màn tranh đấu của các nhóm nhạc nữ

Tiếp nối tháng 1, làng nhạc K-pop tháng 2 được dự đoán sẽ “nóng như chảo lửa” xua tan cái lạnh giá của thời tiết mùa đông cùng với sự trở lại của các nhóm nhạc nữ.





Khởi động đường đua K-pop trong ngày đầu tiên của tháng 2 là BabyMonster cùng ca khúc mới “Stuck In The Middle”. Bài hát ra mắt “BATTER UP” của BabyMonster đã trở thành một hit lớn vào cuối năm ngoái, khẳng định vị thế là “chị đại” của YG sau 7 năm nối tiếp Blackpink và 2NE1. Dư luận đang quan tâm liệu rằng các “quái vật bé bỏng” này có phá vỡ chiến lược “thần bí” của YG vốn không để nghệ sĩ có các hoạt động trình diễn nào khác ngoài YouTube và mạng xã hội, và nếu điều đó thực sự xảy ra thì sân khấu trực tiếp đầu tiên sẽ diễn ra như thế nào.





Tiếp đó, Le Sserafim sẽ phát hành album mini thứ ba “EASY” vào ngày 19/2. Tên album lần này mang ý nghĩa “tích cực”, khác với bộ ba “tiêu cực” trước đó là “Fearless”, “Antifragile” và “Unforgiven”. Có suy đoán cho rằng đây sẽ là một bước chuyển mình mới của Le Sserafim. Ngoài ra, sau khi trở thành một siêu hit ngoài mong đợi, hào quang của đĩa đơn tiếng Anh “Perfect Night” vẫn còn sáng tỏ, mang lại kỳ vọng cho album mới.





Nhóm nhạc nữ tiêu biểu của K-pop Twice cũng đang đếm ngược từng ngày để comeback. Album mini thứ 13 “With You-th” sẽ được phát hành vào ngày 23/1, nhận được sự mong đợi từ người hâm mộ cả trong và ngoài nước. Để hâm nóng cho chặng đường trở lại, Twice sẽ phát hành trước ca khúc mở đường “I Got You” có lời bài hát 100% bằng tiếng Anh vào ngày 2/2.