Những bài hát K-pop nổi tiếng trước đây được khơi dậy từ những phiên bản được làm mới lại

Đầu năm 2024, những bài hát nổi tiếng từ những năm 1980-2000 được làm mới lại và đang trở thành tâm điểm chú ý của công chúng Hàn Quốc. Trong đó, một số ca khúc đã vươn lên trong cuộc chiến khốc liệt và dẫn đầu các bảng xếp hạng âm nhạc trong nước.





Vào ngày 24/1, ca khúc “비의 랩소디” (Khúc cuồng tưởng của mưa) của nam ca sĩ Lim Jae-hyun được remake từ bài hát cùng tên phát hành năm 2000 của Choi Jae-hoon, tiếp tục dẫn đầu trên bảng xếp hạng Top 100 của Melon. Ngoài ra, bài hát này cũng được yêu thích rộng rãi trên các nên tảng âm nhạc khác như xếp vị trí thứ 2 trong số các bài hát được hát nhiều nhất tại các phòng karaoke, và vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng Top 100 của Youtube Music Hàn Quốc.





Trong bộ phim truyền hình “Chào mừng đến Samdal-ri” của đài JTBC, nhiều ca khúc gắn liền với “ông hoàng âm nhạc” Cho Yong-pil đã được làm mới lại dưới dạng nhạc phim (OST), và đã được đón nhận nhiệt tình khi nhân vật nam chính do Ji Chang-wook thủ vai cũng tên là Cho Yong-pil. Trong số đó phải kể đến ca khúc “꿈” (Giấc mơ) do Tae-yeon (SNSD) thể hiện lại đã vươn lên vị trí 80 của Melon Top 100; hay như “Mona Lisa”, “창밖의 여자” (Cô gái bên ngoài cửa sổ) do chính Cho Yong-pil thể hiện cũng đã được cải tiến âm thanh (remastering) để sử dụng trong phim.





Việc làm mới lại những ca khúc nổi tiếng trước đây cũng đang là một xu hướng trong các thần tượng thế hệ thứ 4 của K-pop.





Nhóm nữ aespa đã phát hành lại ca khúc “시대유감” (Nỗi tiếc nuối của thời đại) được phát hành năm 1995 của nhóm “Seo Taiji và những đứa trẻ” mang màu sắc và hơi thở của những người trẻ đại diện thế hệ ngày nay. Trong khi đó, nhóm nam RIIZE gần đây đã comeback với bài hát “Love 119” sử dụng các giai điệu lấy từ ca khúc nhạc phim nổi tiếng “응급실” (Phòng cấp cứu) năm 2005.





Nhà phê bình âm nhạc Kim Do-heon cho rằng việc làm mới lại các bài hát trước đây sẽ mang đến cảm giác bí ẩn mới mẻ với những người nghe nhạc trẻ tuổi, đồng thời khơi gợi nhiều kỷ niệm cho lứa tuổi ngoài 30 về khoảng thời gian những bài hát gốc được phát hành. Ngoài ra, việc remake những bài hát đình đám trong quá khứ cũng đang là một trong những công thức thành công đã được chứng minh trong thị trường âm nhạc Hàn Quốc hiện tại.