Peggy Gou nối tiếp BTS và Blackpink được đề cử tại Giải thưởng BRIT của Anh

Ban tổ chức lễ trao giải thưởng nhạc pop danh giá nhất nước Anh “BRIT” (BRIT Awards) ngày 24/1 (giờ địa phương) thông báo bài hát “(It Goes Like) Nanana” của DJ kiêm nhà sản xuất âm nhạc người Hàn Quốc Peggy Gou đã được đề cử ở hạng mục “Bài hát quốc tế của năm” (International Song of the Year).





Sau khi ký hợp đồng với XL Recordings, một hãng thu âm nổi tiếng của Anh, Peggy Gou đã phát hành đĩa đơn “(It Goes Like) Nanana” vào tháng 6 năm ngoái. Bài hát này đã trở nên rất phổ biến trên nhiều nền tảng mạng xã hội, đứng đầu Top 100 của Bảng xếp hạng âm nhạc chính thức của Anh (Official Charts).





Trước đó, hai ngôi sao toàn cầu của K-pop là Đoàn thiếu niên chống đạn - BTS (2021, 2022) và Blackpink (2023) từng được đề cử ở hạng mục “Nhóm nhạc quốc tế của năm” (International Group of the Year) nhưng không giành được giải thưởng. BTS là nghệ sĩ Hàn Quốc đầu tiên ghi danh trên bảng đề cử tại Giải thưởng BRIT, nhưng Peggy Gou là nghệ sĩ Hàn Quốc đầu tiên được đề cử ở hạng mục bài hát quốc tế, tranh tài với các ngôi sao nhạc pop của Mỹ như Billie Eilish, Miley Cyrus, Olivia Rodrigo, Doja Cat và SZA.





Peggy Koo sinh ra ở thành phố Incheon, Hàn Quốc, đến năm 15 tuổi thì sang London, Anh du học. Cô ra mắt vào năm 2016 với album mini đầu tiên “Art of War” do chính tay mình sản xuất và chủ yếu hoạt động tại Đức.





Giải thưởng BRIT là lễ trao giải âm nhạc thường niên được tổ chức từ năm 1977 do Hiệp hội công nghiệp ghi âm Anh (BPI) chủ quản. Danh sách đề cử do hội đồng gồm hơn 1.200 người dẫn chương trình truyền hình, phát thanh, kênh âm nhạc, đại diện nhà sản xuất âm nhạc, nhà báo lựa chọn theo hình thức bỏ phiếu. Kết quả cuối cùng sẽ được công bố vào ngày 2/3 tới.