Sparkling Blue - TWS

Ca sĩ / Nhóm nhạc: TWS (투어스)

Tên album / Đĩa đơn: 1st Mini Album "Sparkling Blue"

Ngày phát hành: 22/01/2024





Ca khúc

첫 만남은 계획대로 되지 않아 (Cuộc gặp đầu tiên không theo như kế hoạch) Unplugged boy First hooky BFF Oh Mymy : 7s





Giới thiệu

Pledis đã chính thức giới thiệu nhóm nhạc nam mới TWS tới công chúng sau khoảng thời gian 9 năm kể từ Seventeen debut năm 2015. Và đây cũng là nhóm nam đầu tiên mà HYBE tự tin công bố trong năm 2024.





TWS gồm 6 thành viên và tên nhóm là viết tắt của “Twenty four seven With uS” với ý nghĩa là 24 giờ mỗi ngày và 7 ngày trong tuần, mọi khoảnh khắc đều sẽ cùng với nhóm và luôn có TWS. Thông qua âm nhạc, nhóm cũng muốn trở thành những người bạn quý giá vượt qua thời gian và không gian để khiến cho cuộc sống thường ngày của công chúng và người hâm mộ trở nên đặc biệt ở mọi nơi và mọi thời điểm. TWS cũng sẽ giới thiệu một thể loại âm nhạc đặc trưng riêng của nhóm là “Boyhood Pop”, gợi lên và trân trọng những khoảnh khắc đẹp đẽ trong cuộc sống hằng ngày.





Album ra mắt “Sparkling Blue” phát hành trong ngày 22/1 gồm 5 ca khúc tràn ngập màu sắc tươi trẻ và sảng khoái theo hơi hướng của nhạc Pop thời niên thiếu. Album miêu tả sự hào hứng trong lần gặp gỡ đầu tiên hay sự tự nhiên và chân thật của cuộc trò chuyện giữa bạn bè trong giờ giải lao ở trường.





Ca khúc chủ đề “첫 만남은 계획대로 되지 않아” (Cuộc gặp đầu tiên không theo như kế hoạch) thuộc thể loại hybrid pop với tiếng trống mạnh mẽ cùng âm thanh guitar và giai điệu synth đầy hứng khởi. Bài hát chứa đựng cảm xúc mập mờ nhưng không kém phần phấn khích của cuộc gặp gỡ đầu tiên và niềm mong đợi vào những ngày tươi sáng mà ta cùng trải qua trong tương lai.





Bên cạnh bài hát mở đường là “Oh Mymy : 7s” đã được phát hành trước trong ngày 2/1 thì ca khúc “unplugged boy” không chỉ là ca khúc cùng tên với tác phẩm nổi tiếng, mà còn là lần hợp tác sau 25 năm của tác giả truyện tranh nổi tiếng thập niên 1990 Cheon Gye-young với một nhóm nhạc Kpop từ sau H.O.T. Bà đã cung cấp bản vẽ gốc của truyện tranh cho thiết kế bìa album phiên bản Weverse của TWS.





TWS đang cho thấy nhóm là tân binh được mong chờ nhất năm 2024 khi không chỉ trở thành người mẫu đại diện cho thương hiệu nước giải khát ngay khi còn chưa ra mắt mà còn là gương mặt bìa của các tạp chí nổi tiếng của Nhật Bản, hay kết hợp với thương hiệu thời trang để mở cửa hàng. Sự kỳ vọng lớn dành cho nhóm cũng đã được ghi nhận với thành tích ấn tượng khi bán ra hơn 206k bản album chỉ trong ngày phát hành đầu tiên. Thêm nữa, tất cả các bài hát của album cũng đều lọt bảng xếp hạng Hot 100 của Melon Hàn Quốc hay album cũng lọt top đầu của bảng xếp hạng album trên iTunes ở 11 quốc gia và vùng lãnh thổ.