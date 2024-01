Day6 “lội ngược dòng” trên bảng xếp hạng âm nhạc Hàn Quốc với những bài hát phát hành hơn 5 năm

Trước thềm trở lại làng nhạc với đội hình đầy đủ sau khi tất cả các thành viên xuất ngũ vào năm ngoái, ban nhạc rock thần tượng Day6 đang tạo nên một cú “lội ngược dòng” trên nhiều bảng xếp hạng lớn trong nước với các bài hát được phát hành cách đây 5-7 năm.





Trên bảng xếp hạng Top 100 ngày 28/1 của Melon, một trong những trang âm nhạc tiêu biểu của Hàn Quốc, hai ca khúc “Khi đó em đẹp lắm” (You Were Beautiful) và “Anh sẽ trở thành một trang trong đời em” (Time of Our Life) lần lượt đứng thứ 46 và 72. Xét đến thị trường âm nhạc hiện nay theo xu hướng của các nhóm nhạc thần tượng, việc Day6 xuất hiện trở lại “đường đua âm nhạc” cho thấy thể loại rock cũng có sự hiện diện của fandom và có khả năng trở thành một thể loại âm nhạc chủ đạo trong tương lai.





Bên cạnh đó không thể không nhắc đến sự hoạt động sôi nổi của thành viên Young K như dẫn dắt chuyên mục radio “Day6’s Kiss The Radio” của đài KBS, hay đảm nhiệm cố vấn chính trong chương trình sống còn “King of Karaoke: VS” của đài Mnet. Đặc biệt, video cover ca khúc “Anh sẽ trở thành một trang trong đời em” của thành viên Sohee nhóm nam tân binh RIIZE nhà SM được lan truyền trên nhiều nền tảng mạng xã hội, kéo theo các video trước đây của Day6 cũng được tìm xem lại.





Day6 đã chính thức trở lại làng nhạc bằng concert đặc biệt tại trường Đại học Korea (Seoul) trong ba ngày từ 22-24/12 năm ngoái. Được biết họ đang chuẩn bị cho album comeback trong năm nay.