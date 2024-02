Grammy chọn ra 11 nhóm tân binh K-pop đáng chú ý trong năm 2024

Trang chủ của Giải Grammy (Mỹ) ngày 26/1 (giờ địa phương) đã đăng tải danh sách 11 nhóm tân binh K-pop đáng chú ý trong năm 2024 (11 Rookie K-Pop Acts To Know In 2024), trong đó có 4 nhóm là đến từ các công ty con trực thuộc hãng giải trí Hybe.





ⓒ HYBE Labels

Grammy nhấn mạnh Boynextdoor là nhóm nhạc nam đầu tiên của KOZ, công ty thành lập bởi rapper kiêm nhà sản xuất Zico; tên nhóm mang cảm giác gần gũi như chàng trai hàng xóm cạnh nhà. Nhóm nhạc nữ Katseye là những cô gái đa quốc tịch, đa dân tộc được Hybe America tuyển chọn thông qua một chương trình thực tế sau khi bắt tay với hãng Geffen Records của Mỹ, với mục tiêu nhắm đến thị trường xứ cờ hoa. Với I’ll It của công ty Beliftb, bài báo viết rằng nhóm gồm những “kẻ mạnh” cùng chung mái nhà Hybe với các nhóm nữ NewJeans, Le Sserafim và được thành lập qua show giải trí sống còn “R U Next” vào năm ngoái. Grammy cũng nhắc đến nhóm nhạc nam TWS 6 thành viên do Pledis ra mắt sau 9 năm kể từ Seventeen là tân binh Kpop đáng mong chờ nhất trong năm nay.





ⓒ YG Entertainment

Tiếp đó, Grammy cho biết nhóm tân binh nữ BabyMonster gồm 6 thành viên đến từ công ty giải trí YG, nơi có các đàn chị theo phong cách girl crush là 2NE1 và Blackpink, ra mắt với ca khúc “Batter Up” và đang chuẩn bị cho album mới trong đầu tháng 4 với ca khúc mở đường “Stuck in Middle”.





ⓒ JYP Entertainment

Về nhóm nhạc nữ Nhật Bản NiziU của JYP, bài báo cho rằng mặc dù không phải là một nhóm tân binh nhưng NiziU là nhóm nhạc nữ đã phát triển nhất trong những năm gần đây, cho thấy tiềm năng tiếp tục thành công bằng cách chuyển phạm vi hoạt động từ J-pop sang K-pop. Bên cạnh đó, JYP cũng có một “quân bài” khác hợp tác với Republic Records của Mỹ là VCHA, tên nhóm bắt nguồn từ từ tiếng Hàn có nghĩa là “tỏa sáng”. Nhóm sẽ có sân khấu đặc biệt mở màn trong concert của đàn chị Twice tại sân vận động ở Mỹ và Mỹ Latinh vào tháng 2 và 3 tới.





ⓒ SM Entertainment

Mặt khác, Grammy đánh giá nhóm nhạc nam Riize của SM đang dần bước đến thành công với các ca khúc ăn khách tại Hàn Quốc, bao gồm “Love 119”. Đặc biệt, Riize là một nhóm riêng biệt không nằm trong các nhóm nhỏ của NCT. Thay vào đó là NCT Wish, “đứa con tinh thần” chung của SM và hãng thu âm Avex Trax Nhật Bản. Nhóm đã phát hành “Hands Up” và “We Go” vào năm ngoái trước khi ra mắt chính thức, truyền tải năng lượng năng động và tươi sáng.





ⓒ S2 Entertainment

Hai cái tên cuối cùng trong danh sách là các nhóm thần tượng đến từ công ty giải trí vừa và nhỏ là Kiss Of Life mang vẻ nữ tính “chết người” và Triple S gồm 24 thành viên mang lại cảm giác như khán thính giả được quyền chọn cuốn sách phiêu lưu của riêng mình.





Grammy kết luận rằng các công ty K-pop năm nay đang có xu hướng không cho “gà nhà” hoạt động chủ yếu tại Hàn Quốc, mà sẽ mang năng lượng K-pop đến các quốc gia/khu vực khác.