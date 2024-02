Phim điện ảnh giật gân đầu tay của Jiyeon (T-ara) dự kiến công chiếu vào tháng 3

Nữ ca sĩ diễn viên Park Ji-yeon, thành viên nhóm nhạc nữ T-ara, sẽ lần đầu thử sức với thể loại phim giật gân (thriller) trong bộ phim điện ảnh “화녀” (tạm dịch: Hỏa nữ), tên tiếng Anh là “Angry Woman”, dự kiến khởi chiếu tại rạp vào tháng 3 tới.





“Hỏa nữ” xoay quanh câu chuyện về nữ diễn viên Soo-yeon (do Ji-yeon thủ vai) nổi tiếng từng giành được giải thưởng diễn xuất nhờ tài năng vượt trội của mình, thế nhưng sự nghiệp lại đi xuống vực thẳm chỉ do một lần mắc sai lầm. Trong lúc cô say rượu ngủ quên thì nữ diễn viên đàn em đang sống chung bị sát hại.





Đây là tác phẩm mới của đạo diễn Yoo Young-seon, người cầm trịch các bộ phim kinh dị như “Lời nguyền ác ma” (The Wicked) và “Nàng dâu bị nguyền” (The Wrath).





Park Ji-yeon ra mắt với T-ara vào năm 2009, từng “gây bão” trong ngành công nghiệp âm nhạc và nhận được sự yêu mến to lớn từ khán thính giả vào thời điểm đó. Cô lần đầu xuất hiện trên màn ảnh với vai nữ chính trong phim “Hồi chuông tử thần 2” năm 2010. Ji-yeon dự kiến sẽ “lột xác” với hình ảnh mạnh mẽ chưa từng thấy trong tác phẩm giật gân đầu tay “Hỏa nữ” này.





Phim còn có sự tham gia diễn xuất của cựu thành viên nhóm nhạc nữ Secret Song Ji-eun trong vai Ji-min, một người hâm mộ lâu năm của Soo-yeon và đang che giấu một bí mật; và Kim Nu-ri trong vai Ga-young, nữ diễn viên mới nổi lên sau Soo-yeon, được kỳ vọng sẽ cho thấy lối diễn xuất tự tin và độc đáo.