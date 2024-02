Tiến sĩ Thảo Miên và chặng đường nghiên cứu về Chiến tranh Việt Nam sau 13 năm quay trở lại Chuyện từ Seoul

Tiến sĩ Đỗ Thanh Thảo Miên là tác giả của cuốn sách tiếng Hàn “붉은 혈맹 : 평양, 하노이 그리고 베트남 전쟁” (Between Blood Ally and Self-Interest: Pyongyang, Hanoi and the War in Vietnam), một trong 5 cuốn sách được Viện Hàn lâm khoa học quốc gia Hàn Quốc bình chọn là “Sách học thuật xuất sắc năm 2023” về lĩnh vực lịch sử.

Dựa trên các tài liệu bằng tiếng Việt, tiếng Hàn và tiếng Anh, sách phân tích toàn diện quá trình hình thành, củng cố và có phần rạn nứt của mối quan hệ giữa Việt Nam và Bắc Triều Tiên trong hơn hai thập kỷ xảy ra chiến tranh tại Việt Nam. Thông qua đó, cuốn sách đã làm sáng tỏ tầm quan trọng của mối quan hệ giữa hai nước cũng như những sự thật lịch sử mới được phát hiện, để giúp người đọc hiểu rõ hơn về Chiến tranh Việt Nam và các tác động, ảnh hưởng của cuộc chiến, điều mà đã bị bỏ qua trong các nghiên cứu trước đây.

Cô Thảo Miên hiện đang công tác tại Học viện Ngoại giao, Hà Nội, Việt Nam, và đã cùng với tiến sĩ Lee Kye-sun biên soạn giáo trình song ngữ “DAV 학생 위한 한국어 - Tiếng Hàn dành cho sinh viên Học viện Ngoại giao”.





Mời quý thính giả cùng tìm hiểu về nội dung của hai cuốn sách này cũng như các công trình nghiên cứu của tiến sĩ Thảo Miên sau 13 năm quay trở lại phòng thu KBS WORLD Radio.





** Năm 2011, Chuyện từ Seoul từng mời cô Thảo Miên khi đó còn là nghiên cứu sinh tiến sĩ, phỏng vấn với nội dung về quân lính Hàn tham chiến Chiến tranh Việt Nam trong thời kỳ cố Tổng thống Park Chung-hee.





