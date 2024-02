Hye-in (NewJeans) góp giọng trong album mới của IU

Ngày 5/2 (giờ Hàn Quốc), nữ ca sĩ diễn viên IU công bố một video chứa danh sách các ca khúc (tracklist) trong album mini thứ 6 mang tên "The Winning" với hình thức rất độc đáo khi liệt kê các ca khúc dưới dạng một danh sách mua sắm trực tuyến.





Album lần này có tổng cộng 5 ca khúc, bao gồm hai ca khúc chủ đề "Shopper" và "홀씨" (Bào tử), bài hát mở đường đã phát hành trước đó là "Love wins all" cùng hai bài khác là "Shh.." và "관객이 될게" (Em sẽ là khán giả của anh, I stan U). Cuối video, một đoạn hát ngắn "Oh I want all I must have all, all" của IU được cất lên khiến người hâm mộ “đứng ngồi không yên”.





Được biết, IU đã dành rất nhiều thời gian để chuẩn bị cho lần trở lại này với tư cách là nhà sản xuất âm nhạc. Hai ca khúc chủ đề "Shopper" và "홀씨" (Bào tử) được sáng tác bởi Lee Jong-hoon – nhà soạn nhạc lâu năm của IU và là người đã cùng cô thực hiện nhiều ca khúc hit lớn như "Leon", "23" và "BBIBBI", cùng nhạc sĩ Lee Chae-kyu.





Đặc biệt, IU đã viết lời cho toàn bộ album lần này, làm tăng sự kỳ vọng về lời bài hát của các ca khúc. Ngoài ra, ca khúc b-side "Shh..." có sự góp giọng của Hye-in thành viên nhóm nhạc nữ NewJeans và ca sĩ kiêm nhạc sĩ Joe Won-sun của ban nhạc Roller Coaster, cùng với một nhân vật bí ẩn đặc biệt chưa được tiết lộ.





Album mini “The Winning” sẽ phát hành chính thức vào 6 giờ tối ngày 20/2.





Gần đây, IU “gây sốt” cộng đồng mạng khi xuất hiện và hát mừng ca khúc "Ý nghĩa của anh" trong đám cưới của nữ ca sĩ Jeon So-hyun, người đã hát hỗ trợ trong các buổi công diễn của IU trong một thời gian dài.