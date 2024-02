Twice hợp tác với Lauv phát hành phiên bản mới của “I Got You”

Nhóm nhạc nữ Twice ngày 2/2 vừa phát hành đĩa đơn tiếng Anh “I Got You”, ca khúc mở đường cho album mini “With YOU-th” sẽ lên kệ vào ngày 23/2 tới. Tính đến sáng ngày 5/2, ca khúc đã vươn lên vị trí cao nhất của bảng xếp hạng iTunes 41 quốc gia/khu vực; MV bài hát cũng lọt vào top thịnh hành của YouTube 43 nước.





Các cô gái cũng hợp tác với ngôi sao nhạc pop người Mỹ Lauv, chủ nhân của các bản hit như “Paris in the Rain”, “I Like Me Better” “Steal The Show” (nhạc phim hoạt hình “Elemental”), để phát hành phiên bản Voyage của “I Got You” vào ngày 6/2.





“I Got You” là bài hát khắc họa tình bạn và tình yêu rực rỡ của các thành viên Twice, thể hiện niềm hạnh phúc vì có “bạn” ngay cả trong những khoảnh khắc mơ hồ và liều lĩnh, mong muốn “cùng nhau” vượt qua như mọi khi.





Vào ngày 2 và 3/2 (giờ địa phương), Twice đã lần đầu tiên trình diễn sân khấu “I Got You” tại sân vận động Foro Sol ở Mexico, nơi khai màn cho đêm diễn đầu tiên trong năm 2024 của tour diễn thế giới thứ 5 “Ready to Be”. Sau Mexico, các cô gái sẽ đến Sao Paolo (Brazil) để công diễn vào ngày 6 và 7/2, Las Vegas (Mỹ) vào 16/3, và Nhật Bản trong tháng 7. Đặc biệt, Twice là nhóm nhạc nữ K-pop đầu tiên tổ chức concert tại sân vận động Nissan ở tỉnh Kanagawa, Nhật Bản.