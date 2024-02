Những diễn viên nào “đổi đời” sau khi đổi nghệ danh?

Ngày nay có rất nhiều người Hàn Quốc đổi tên với mong muốn có một cuộc sống tốt đẹp hơn, và người nổi tiếng cũng không phải ngoại lệ. Do cái tên sẽ toát lên hình ảnh của một con người, các nghệ sĩ đổi nghệ danh để mong thoát khỏi hình ảnh cũ, mở ra cơ hội mới cho sự nghiệp.





Nữ diễn viên Song Ha-yoon (tên thật: Kim Mi-seon) đang nổi lên gần đây qua vai diễn Soo-min trong phim truyền hình “Cô đi mà lấy chồng tôi” của đài tvN khi mới ra mắt với vai trò người mẫu tạp chí đã lấy nghệ danh là Kim Byul, được chú ý bởi hình ảnh đáng yêu nhưng không thể nổi bật lên được trong suốt ba năm. Sau đó, cô đổi nghệ danh thành Song Ha-yoon, tiếp tục thử sức trong nhiều tác phẩm truyền hình, điện ảnh, và nhận được sự yêu mến qua vai phụ trong phim “Thanh xuân vật vã” đài KBS năm 2017 và dùng cái tên này cho đến hiện tại.





Nữ diễn viên Oh Yeon-seo từng dùng tên thật là Oh Haet-nim ra mắt trong nhóm nhạc nữ LUV vào năm 2002 nhưng đã sớm từ bỏ sự nghiệp ca hát và bắt đầu chuyển sang diễn xuất, được giới trẻ biết đến thông qua phim truyền “Ngưỡng cửa cuộc đời” mùa 1 của đài KBS. Sau đó cô dùng nghệ danh Oh Yeon-seo với lý do tên thật nghe hơi trẻ con và không tốt theo tử vi. Vừa đổi tên được ba tháng, cô được chọn làm người mẫu cho 5 nhãn hàng quảng cáo và được mời tham gia nhiều bộ phim truyền hình và điện ảnh khác nhau. Oh Yeon-seo sắp quay lại màn ảnh nhỏ trong năm nay với phần 2 của phim truyền hình “Những tay chơi siêu đẳng” (Player) đài tvN.





Một nghệ sĩ khác cũng rất thành công sau khi đổi nghệ danh là nam diễn viên Yeon Woo-jin (tên thật: Kim Bong-hoe), từng dùng nghệ danh Seo Ji-hoo khi ra mắt làng điện ảnh Hàn Quốc. Anh đổi nghệ danh thành Yeon Woo-jin sau khi tìm đến một công ty làm dịch vụ đặt tên, sau đó tham gia diễn xuất trong nhiều tác phẩm và được khán giả yêu mến. Nam diễn viên sẽ lên sóng đài KBS với phim truyền hình mới trong tháng 3 tới.