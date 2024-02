때깔 (Killin' It) – P1Harmony

Ca sĩ / Nhóm nhạc: P1Harmony

Tên album / Đĩa đơn: 때깔 (Killin' It)

Ngày phát hành: 05/02/2024





Ca khúc

때깔 (Sắc màu – Killin’ It) Last Nigh Calls Everybody Clap 꿍꿍이 (Ý đồ - Love Story) Countdown To Love Emergency 2Nite Let Me Love You Street Star I See U





Giới thiệu

Album phòng thu đầu tay “때깔” (Sắc màu – Killin’ It) sau hơn 3 năm ra mắt của P1Harmony đã được chính thức phát hành trong chiều tối ngày 5/2. Vì là album đầy đủ đầu tiên kể từ khi ra mắt nên nhóm đã làm việc rất chăm chỉ để công chúng có thể cảm nhận được “màu sắc” độc đáo nhất của P1Harmony thông qua album này. Dù đã rất lo lắng về thời điểm phát hành album đầy đủ, nhưng các thành viên chia sẻ tin chắc rằng thời điểm này chính là lúc thích hợp nhất để phát hành một đĩa nhạc hội tụ đầy đủ những điểm mạnh nhất của P1Harmony và hy vọng album này sẽ được mọi người yêu mến và ủng hộ.





Có tất cả 10 bài hát trong album đầy đủ đầu tay nhóm gửi đến người hâm mộ. Đăc biệt, các thành viên P1Harmony đã tham gia sáng tác, viết lời và sản xuất cho toàn bộ các ca khúc trong album để góp phần nâng cao sự hoàn thiện cũng như mang đậm màu sắc riêng của nhóm.





Ca khúc chủ đề cùng tên với album “때깔” (Sắc màu – Killin’ It) là một bài hát có cấu trúc rất đơn giảm gợi nhớ đến những bài hát hip-hop của thập niên 1990 với tiếng trống bass 808 và giai điệu rap mới mẻ. Đây chính là bài hát thể hiện rõ nhất phong cách và niềm đam mê độc đáo của nhóm, đồng thời cũng chứa đựng sự tự tin của nhóm với hàm ý không ai có thể bắt chước được tôi vì tôi là người giỏi nhất. Nhóm cũng chia sẻ rằng đây là một bài hát mang phong cách hip-hop thập niên 1990 còn P1Harmony là những người trẻ sinh sau những năm 2000 nên cũng khiến nhóm có chút e ngại. Tuy nhiên, nhóm lại rất vui vì có thể người nghe sẽ cảm nhận được sự khác biệt khi cảm giác của thập niên cũ được giải thích và truyền đạt bởi lứa trẻ đương đại.





Bên cạnh những bài hát b-side khác như “Late Night Calls”, “Everybody Clap”, “Countdown To Love”, “2Nite”, “Let Me Love You”... thì ca khúc cuối cùng của album “I See U” chính bài hát chứa đựng sự chân thành dành tặng cho người hâm mộ được chính các thành viên sáng tác và viết lời.





Sau thành công lọt vào Billboard 200 của album mini thứ 6 năm ngoái thì chắc chắn là sự trở lại ngay dịp Tết Nguyên đán sẽ tiếp tục mang lại những thành tích cao hơn cho các hoạt động của P1Harmony.