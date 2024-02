Sejak: Mê hoặc quân vương (Captivating the King)

Tên tiếng Hàn: 세작, 매혹된 자들

Thể loại: Phim truyền hình cổ trang, lãng mạn

Diễn viên: Cho Jung-seok, Shin Sae-kyeong, Lee Sin-young

Đạo diễn: Cho Nam-guk, Jeong Ji-yeong, Park Ji-hyeon

Kịch bản: Kim Seon-deok

Phát sóng lần đầu tại Hàn Quốc: 21/01/2024 ~

Số tập: 16 tập





Giới thiệu:

Phim xoay quanh mối tình nghiệt ngã của vua Yi In dù mang thân phận cao quý nhưng yếu lòng và người phụ nữ trở thành tế tác (gián điệp) hòng lật đổ ngôi vua.





Yi In, diễn viên Cho Jung-seok

Sinh ra là quý nam của một phi tần, mặc dù không phải thế tử nhưng Yi In được mẹ mình nuôi dạy để nối dõi vua cha. Thuở còn bé, khi thấy người anh cùng cha khác mẹ là Yi Seon luôn thương yêu mình, Yi In hứa rằng sẽ một lòng trung thành phụng sự anh trai cho đến cuối đời. Nhân cơ hội bị đưa đến Thẩm Dương nhà Thanh làm con tin, Yi In thường xuyên làm nhiệm vụ tế tác báo cáo tình hình nhà Thanh cho người thầy Kang Hang-seon của mình để giúp ngăn ngừa chiến tranh nổ ra. Thế nhưng lòng trung thành của Yi In lại bị anh trai ngờ vực là ham muốn tranh lấy ngai vàng của mình. Yi Seon sinh bệnh và sợ hãi đến mức ghét bỏ em trai mình. Trong khoảnh khắc Yi In đau đớn tột cùng, chỉ muốn vứt bỏ cả thế giới này thì một tia sáng xuất hiện, một tay cá cược cờ vây trông chẳng khác nào kẻ lang thang đầu đường xó chợ nhưng lại thay anh cãi lại những tên chửi bới mình.

Yi In hoàn toàn bị mê hoặc bởi một gã ngay cả tên cũng không biết, ngày nào cũng tìm gặp để năn nỉ hắn chơi cờ vây với mình và thậm chí là thay hắn chịu một nhát dao. Sau khi chơi một ván cờ và để thua anh ta, Yi In tặng cho hắn tên hiệu Mong-woo (Mông vũ, tức mưa phùn), kết nghĩa huynh đệ. Khi người bạn Mong-woo gặp nguy hiểm vì bản thân, Yi In lần đầu tiên trong đời chống lại Yi Seon để cứu bạn mình và nhẹ nhàng đưa cổ ra dưới thanh gươm của anh trai. Nhưng người đổ máu lại là Yi Seon.





Kang Hee-soo, diễn viên Shin Sae-kyeong

Hee-soo mồ côi mẹ từ nhỏ và lớn lên với người cha luôn hết lòng vì đất nước. Chính vì được nuôi dưỡng trong hoàn cảnh thiếu thốn tình thương của cha mẹ và chỉ có các nô tỳ xung quanh, cô sống một cuộc sống và có một ước mơ khác với những tiểu thư quyền quý khác. Từ bé, Hee-soo đã tự học cách chơi cờ vây từ cha mình và nay trở thành một kỳ thủ cờ vây. Cô cải trang thành nam nhi đi đánh bại những kẻ tự xưng là được “thần nhập”, dùng số của cải đánh thắng được để chuộc về những con tin bị nhà Thanh bắt giữ. Cô được gọi là “kẻ cá cược cờ vây không tên” chưa bao giờ để thua và không đánh cờ lại với cùng một người.

Hee-soo cũng có niềm tin tương tự trong chuyện hôn nhân. Ngay từ khi còn trẻ, cô đã quyết định rằng mình sẽ không kết hôn với người đàn ông không thể đánh cờ vây thắng cô. Thế rồi Yi In xuất hiện. Vị nam nhân cao quý này đã đâm thủng hàng phòng thủ của Kang Hee-soo và cứ tiến tới không hề do dự, khiến cô phải lòng anh ta tự lúc nào không hề biết. Khi tất cả mọi người đều nghi ngờ và mắng chửi Yi In, Hee-soo tin chắc rằng anh là một người mạnh mẽ và không bị lung lay bởi sự mê hoặc. Ngay cả khi Yi In bị nghi là phản quốc, cô không màng đến bản thân và cả mạng sống của người bạn Hong-jang để tuyên bố Yi In vô tội.





Kim Myung-ha, diễn viên Lee Sin-young

Myung-ha là một nam nhân tuấn tú con nhà quý tộc, thông thạo văn võ. Tuy vậy, anh lại có tính cách ngay thẳng, không khoe khoang, ra tay khi gặp chuyện bất bình và luôn cố nhìn thế giới bằng con mắt không định kiến.

Vận mệnh của gia đình Myung-ha thay đổi khi chị gái của cha anh trở thành Hoàng hậu. Cũng nhờ đó mà Kim Myung-ha được thăng chức lên một vị trí chủ chốt trong Hongmungwan (Hoằng Văn Quán, nơi lưu trữ sổ sách và tham vấn việc Nhà nước cho vua).

Khi theo chân Kang Hang-seon đến Thẩm Dương nhà Thanh, Myung-ha ngưỡng mộ nhân phẩm của Kang Hang-seon và mối quan hệ thầy-trò giữa ông và Yi In. Anh giấu không nói điều này với cha mình và thường xuyên đến thăm nhà Kang Hang-seon, rồi phải lòng con gái ông là Kang Hee-soo. Dù từng có thiện cảm với Yi In nhưng Myung-ha dần trở nên cảnh giác sau khi biết Yi In cũng có cảm tình khác lạ với Hee-soo. Dẫu vậy, anh vẫn đau khổ khi thấy cha mình gán tội phản quốc để trừ khử Yi In do anh tin rằng Yi In không thể là người như vậy.





Yi Seon, diễn viên Choi Dae-hoon

Sau khi mẹ mất, Yi Seon lớn lên cùng với phi tần của vua cha chính là mẹ của Yi In. Dù được sắc phong làm thế tử khi mới 13 tuổi nhưng anh luôn cô đơn vì không có ai theo phe mình. Người lấp đầy nỗi cô đơn đó chính là Yi In, người em trai mà anh yêu quý hết mực. Nhưng đến một lúc nào đó, Yi Seon bắt đầu chướng mắt khi thấy đứa em trai này thông minh hơn mình, dũng cảm hơn mình và có sự nhạy bén chính trị hơn mình. Sự lo lắng và sợ hãi đối với em trai mình chuyển thành lòng căm thù xen lẫn tự trách móc bản thân, đến mức Yi Seon ảo tưởng rằng mọi nỗi khổ đau này là do Yi In và mẹ hắn gieo rắc lên mình.

Một vị vua yếu đuối thường hay nghe những lời mật ngọt của gian thần hơn là những lời khiển trách cay đắng của các bậc trung thần. Yi Seon chính là vậy. Anh nghe lời xúi giục và ra lệnh đưa quân sang nhà Thanh, đẩy đất nước đến bờ vực chiến tranh, là một điều mà một vị quân vương không nên làm.