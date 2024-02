Enhypen hát lại ca khúc hit “I Need U” của đàn anh BTS

Công ty giải trí Belif Lab thuộc Hybe ngày 16/2 cho biết nhóm nhạc nam Enhypen vào 1 giờ chiều cùng ngày sẽ phát hành phiên bản remix của ca khúc “I Need U” thông qua bộ sưu tập đĩa đơn đặc biệt “Spotify Singles”.





Bộ sưu tập này do Spotify tài trợ độc quyền để kỷ niệm 10 năm ra mắt danh sách nhạc “K-pop ON!”, có sự tham gia của ba nhóm nhạc Enhypen, Shownu X Hyungwon (nhóm nhỏ của Monsta X) và Stay C; trong đó các nghệ sĩ sẽ hát lại bài hát của mình, thu âm bài hát mới hoặc remix lại ca khúc của nghệ sĩ khác theo chủ đề “Bài hát K-pop đầu tiên tôi yêu thích” (My First K-pop Crush).





Ca khúc hit “I Need U” là bài hát chủ đề nằm trong album mini thứ ba “Hwayangyeonhwa (Hoa dạng niên hoa, The most beautiful moment in life) pt.1” của BTS; một ca khúc theo phong cách hip-hop điện tử kết hợp urban, chứa đựng nỗi lòng khao khát muốn níu giữ một tình yêu đang đi đến hồi kết. Enhypen đã diễn giải lại ca khúc bằng cảm xúc riêng của họ, đưa thêm vào những giai điệu aucostic êm dịu cho ca khúc thêm ngọt ngào, và có cả màn trình diễn vũ đạo phù hợp với cảm xúc chân thành trong lời bài hát.





Về lý do lựa chọn ca khúc này, Enhypen giải thích đây là ca khúc yêu thích của tất cả các thành viên, là bài hát đầu tiên khơi gợi tình yêu K-pop trong họ. Nhóm cũng cảm thấy thật vinh dự khi biết rằng nhà sản xuất âm nhạc Bang Si-hyuk đã trực tiếp tham gia cải biên “I Need U” và là lần đầu tiên ông Bang cho phép remix một ca khúc của BTS.





Mặt khác, Enhypen sẽ khép lại chuyến lưu diễn thế giới “FATE PLUS” qua ba đêm diễn encore tại Seoul từ ngày 23-25/2 tới.