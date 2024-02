Stray Kids chiến thắng “Nhóm nhạc của năm” tại giải Sự lựa chọn của công chúng 2024

Lễ trao giải Sự lựa chọn của công chúng 2024 (People's Choice Awards 2024) đã diễn ra vào ngày 18/2 (giờ địa phương) tại thành phố Santa Monica, bang California, Mỹ. Tại đây, nhóm nhạc nam Stray Kids đã được xướng tên nhận giải Nhóm nhạc/Bộ đôi của năm (The Group/Duo).





Stray Kids chiến thắng các đối thủ nặng ký là ban nhạc pop của Mỹ như Dan + Shay Jonas Brothers, Paramore, Old Dominion, hay cả nhóm nam cùng quê nhà Hàn Quốc là Tomorrow X Together (TXT). Cả hai album được phát hành trong năm ngoái của Stray Kids là “★★★★★ (5-STAR)” và “樂-STAR (Lạc/Rock-STAR) đều từng đứng đầu bảng xếp hạng Billboard 200 của Mỹ.





Bên cạnh đó, Jungkook (thành viên Đoàn thiếu niên chống đạn - BTS) được trao giải Nam nghệ sĩ của năm (The Male Artist). Trong năm 2022, Jungkook lần đầu tiên được gọi tên tại lễ trao giải này ở hạng mục “Bài hát hợp tác của năm 2022” (The Collaboration Song of 2022) với bài hát “Left and Right” song ca cùng Charlie Puth.





Được tổ chức lần đầu vào năm 1975, năm nay là lần thứ 49 giải Sự lựa chọn của công chúng được tổ chức, nhằm vinh danh các nhân vật và tác phẩm xuất sắc thuộc các lĩnh vực đa dạng như âm nhạc, điện ảnh và truyền hình.