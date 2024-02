Starlit of Muse - Moon Byul (Mamoo)

Ca sĩ / Nhóm nhạc: 문별 (Moon Byul) của Mamamoo

Tên album / Đĩa đơn: Starlit of Muse

Ngày phát hành: 20/02/2024





Ca khúc

Intro : WWUD (What would you do) Think About TOUCHIN&MOVIN Like a Fool Attention Seeker NOLTO (Hát cùng Hanhae) 그런 밤 (Đêm như thế - After Sunset) TIMELINE DARK ROMANCE GOLD Memories (Hát cùng ONEWE) 겁이나 (Em sợ - Without)





Giới thiệu

Album phòng thu đầy đủ solo đầu tiên “Starlit of Muse” sau 9 năm 8 tháng kể từ khi ra mắt của cô nàng Moon Byul nhóm Mamamoo đã chính thức được phát hành trong chiều tối ngày 20/2.





“Starlit of Muse” như đúng tên gọi là “Ánh sao của nàng thơ”, là album đánh dấu sự ra đời của “nàng thơ thế kỷ 21” Moon Byul, người vừa là nàng thơ tạo ra tác phẩm mà cũng sẽ hóa thân thành 9 nữ thần cai quản âm nhạc và nghệ thuật để thể hiện sức hút đầy màu sắc của mình. Vì là album dài đầu tiên sau khoảng thời gian gần 10 năm kể từ khi ra mắt nên Moon Byul không chỉ tích cực đưa ra ý tưởng trong khâu sản xuất âm nhạc và trình diễn mà cũng đóng góp trong khâu sáng tác nhạc, cũng như lên nội dung concept tổng thể của album.





“Starlit of Muse” có tất cả 12 bài hát với nhiều thể loại khác nhau, mang đến cho người nghe một cái nhìn tổng thể quá trình trưởng thành trong âm nhạc của Moon Byul. Moon Byul đã thể hiện khả năng âm nhạc của mình khi tham gia sáng tác hai ca khúc b-side là “Like a Fool” và “그런 밤” (Đêm như thế - After Sunset). Đặc biệt, ca khúc “Memories” có sự góp giọng của nhóm nhạc nam đàn em OneWe, “NOLTO” kết hợp với Hanhae, bên cạnh ca khúc tiếng Anh “GOLD” hay bài hát ballad “겁이나” (Em sợ - Without).





Và để tạo sự khác biệt trong video giới thiệu sơ lược về những bài hát trong album, Moon Byul đã đích thân xuất hiện để trực tiếp giải thích từng bài hát, và nhận được rất nhiều phản hồi tích cực từ người hâm mộ. Riêng album này thì có đến hai bài hát chủ đề là “Think About” và “TOUCHIN & MOVIN” trong đó thì “Think About” đã được Moon Byul phát hành MV trước 2 tuần đó để tặng fan. Nếu “Think About” là một bài hát có giai điệu dễ nghe và dễ hát theo, cùng giọng hát tuyệt vời của Moon Byul khi thể hiện mong muốn luôn được ở bên nhau dù đi đến đâu, thì “TOUCHIN & MOVIN” là một bài hát mang lại sự ngây ngất với tiếng guitar kết hợp cùng kèn đồng, dễ dàng làm lay động trái tim người nghe.





Ra mắt với tư cách là rapper chính của Mamamoo, và hiện đang củng cố vị trí của mình như một nghệ sĩ solo toàn diện, Moon Byul đang cho thấy sự trưởng thành không ngừng của mình cùng với những thành tích hết sức nổi bật với hơn 100k bản album đặt trước cho album phòng thu đầy đủ solo đầu tiên của mình.