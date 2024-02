Seventeen “đánh bại” Taylor Swift dẫn đầu “Bảng xếp hạng album toàn cầu 2023” của IFPI

Liên đoàn Công nghiệp ghi âm quốc tế (IFPI) ngày 27/2 (giờ địa phương) đã công bố “Bảng xếp hạng album toàn cầu 2023” (Global Album Chart 2023), trong đó album mini thứ 10 “FML” của Seventeen đã giành vị trí cao nhất, vượt qua các ngôi sao nhạc đồng quê người Mỹ như Morgan Wallen với album “One Thing At A Time” và Taylor Swift với “Midnights” và “1989 (Taylor's Version)”.





Seventeen lần đầu lọt vào Top 10 “Bảng xếp hạng album toàn cầu” vào năm 2022 với album phòng thu hoàn chỉnh thứ 4 “Face the Sun” (hạng 7), và đã chiếm lĩnh vị trí đầu bảng chỉ sau một năm. Bên cạnh đó, album mini thứ 11 “Seventeenth Heaven” cũng đứng thứ 8, giúp nhóm có hai album năm trong Top 10. Ngoài ra, hai nhóm nhạc khác của Hàn Quốc cũng góp mặt trong Top 10 năm 2023 gồm Stray Kids với hai album “★★★★★ (5-STAR)” và “樂-STAR (Lạc/Rock-STAR), cùng NCT Dream với album “ISTJ”.





Với hơn 8.000 thành viên là các hãng thu âm từ khắp nơi trên thế giới, Liên đoàn Công nghiệp ghi âm quốc tế hàng năm công bố các danh sách xu hướng của ngành công nghiệp âm nhạc như nghệ sĩ, album, đĩa đơn.





Mặt khác, thành viên Jungkook của Đoàn thiếu niên chống đạn (BTS) là ca sĩ Hàn Quốc duy nhất lọt vào Top 10 trên “Bảng xếp hạng đĩa đơn toàn cầu” (Global Single Chart 2023) với đĩa đơn “Seven” hợp tác cùng Latto; bên cạnh những cái tên nổi tiếng như Miley Cyrus (Flower), SZA (Kill Bill), Harry Styles (As It Was), Taylor Swift (Cruel Summer).