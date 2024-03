Những nữ thần tượng thế hệ hai hội ngộ để tổ chức concert trong tháng 4

Những ca sĩ thần tượng nữ thế hệ hai gồm Sera nhóm Nine Muses, Raina nhóm After School, Nada nhóm Wassup, Gayoung của Stellar, Yujin của The Ark, đã cùng nhau thành lập nhóm nữ mới với tên gọi “이세대” (có thể hiểu theo hai nghĩa là “Thế hệ hai” hoặc “Thế hệ này”) và tổ chức biểu diễn vào ngày 6/4 tới.





Sera ra mắt với Nine Muses vào năm 2010 và hoạt động được khoảng 4 năm. Sau khi rời nhóm cô phát hành các ca khúc solo và nhạc phim, đồng thời chia sẻ cuộc sống của mình thông qua kênh YouTube.





Raina sau khi ra mắt với After School vào năm 2009 cũng nổi tiếng với nhóm nhỏ Orange Caramel. Chia tay công ty quản lý Pledis vào cuối năm 2019, cô có khởi đầu mới với tư cách nghệ sĩ solo và đang tích cực hoạt động trong lĩnh vực giải trí như hát nhạc phim, tham gia show truyền hình, nhạc kịch và cả YouTube.





Nada với vị trí rapper trong nhóm hip-hop Wassup ra mắt năm 2013 đã thu hút sự chú ý khi là nhóm nhạc nữ Hàn Quốc đầu tiên giới thiệu vũ đạo twerking đến với khán giả. Cô khẳng định tên tuổi khi giành vị trí Á quân trong chương trình Unpretty Rapstar mùa 3 (2016). Kể từ đó, Nada tích cực phát hành các ca khúc solo, nhạc phim, show giải trí trực tuyến.





Sau khi “gây sốt” trong chương trình “2 ngày 1 đêm” đài KBS, Gayoung ra mắt với nhóm nhạc nữ Stellar vào năm 2011 và hoạt động ở cả mảng diễn xuất. Rời nhóm vào năm 2017 do hết hạn hợp đồng độc quyền, cô tiếp tục theo nghề diễn viên và xuất hiện trong các bộ phim điện ảnh, truyền hình, kịch nói.





Ra mắt cùng nhóm nhạc nữ The Ark vào năm 2015 rồi tan rã chóng vánh, Yujin tái debut với nghệ danh MAIL, nhưng hiện đang hoạt động trở lại dưới tên thật của mình. Gần đây, cô xuất hiện trên “Sing Again” mùa 3 và chia sẻ cuộc sống hiện tại của mình.





Được biết, các cô nàng đã trực tiếp lên kế hoạch cho chương trình từ chụp ảnh đại diện và chọn địa điểm biểu diễn để chuẩn bị gặp gỡ người hâm mộ. Vé sẽ bắt đầu mở bán từ ngày 8/3.