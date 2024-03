“Standing Next to You” của Jungkook (BTS) trụ vững Billboard Hot 100 trong 18 tuần liền, chỉ sau “Gangnam Style”

Theo bảng xếp hạng mới nhất của trang âm nhạc Billboard (Mỹ) công bố ngày 12/3 (giờ địa phương), ca khúc chủ đề “Standing Next to You” trong album solo của Jungkook (thành viên nhóm nhạc nam Đoàn thiếu niên chống đạn – BTS) đã tăng hai bậc lên vị trí thứ 85 trong bảng xếp hạng đĩa đơn Hot 100.





“Standing Next to You” đã 18 tuần liên tiếp nằm trong bảng xếp hạng này, và là bài hát thứ hai của một nghệ sĩ solo Hàn Quốc trụ vững Hot 100 trong khoảng thời gian lâu nhất, sau kỷ lục 31 tuần của “Gangnam Style” do ca sĩ Psy lập nên.





Ngoài ra, hai ca khúc khác của Jungkook là “Left and Right” (hợp tác cùng Charlie Puth) và “Seven” cũng liên tiếp nằm trong Hot 100 lần lượt 17 tuần và 15 tuần.





Bên cạnh đó, ca khúc “One Of The Girls” nhạc phim truyền hình Mỹ “The Idol” có sự góp giọng của Jennie (nhóm nữ Blackpink) cùng hai nghệ sĩ người Mỹ Lily-Rose Depp và The Weeknd đã tụt 4 bậc xuống vị trí thứ 55, 11 tuần liền lọt vào Hot 100.





Mặt khác, trên bảng xếp hạng album Billboard 200 tuần này cũng có sự xuất hiện của các nhóm nhạc Hàn Quốc như nhóm nữ Twice và “With YOU-th” ở hạng 35, Le Sserafim và “ EASY” hạng 50, Jungkook cùng “Golden” hạng 90, và (G)-IDLE cùng “2” xếp vị trí thứ 132.