BabyMonster chính thức ra mắt với đội hình 7 người, tổ chức fanmeeting đầu tiên quanh châu Á

Công ty giải trí YG ngày 18/3 thông báo nhóm nhạc nữ tân binh BabyMonster sẽ chính thức ra mắt với đội hình đầy đủ 7 thành viên vào ngày 1/4. Nhà sản xuất Yang Hyun-suk đã trực tiếp giới thiệu album mini đầu tay của nhóm và hứa hẹn về các hoạt động sôi nổi trong tương lai, đáp ứng sự chờ đợi của người hâm mộ toàn cầu trong thời gian qua.





Bài hát thu hút nhiều kỳ vọng nhất chính là ca khúc chủ đề "Sheesh". Nếu sản phẩm trước đó là "Batter Up" mang hình ảnh tươi sáng và khỏe khoắn, thì "Sheesh" thuộc thể loại hip-hop mang concept đen tối. Ông Yang cho rằng đoạn điệp khúc mạnh mẽ với vũ đạo thú vị “gây nghiện” chắc hẳn sẽ khiến mọi người muốn nhảy theo.





Đặc biệt, ca khúc b-side "Like that" do ngôi sao nhạc pop nổi tiếng người Mỹ Charlie Puth trực tiếp sáng tác riêng cho BabyMonster. Trước đó, thành viên A-hyeon từng cover ca khúc “Dangerously” của Charlie Puth, và đã nhận được sự khen ngợi nồng nhiệt của người hâm mộ toàn cầu, bao gồm cả “chính chủ”.





Album còn có các ca khúc như “Monsters” (Intro), "Dream", hai bản làm lại với sự tham gia góp giọng của cả 7 thành viên "Stuck In The Middle (7 Ver.)", "Batter up (7 Ver.)" và "Stuck In The Middle (Remix)".





Ngoài ra, BabyMonster cũng công bố tin tức về tour fanmeeting đầu tiên mang tên “See You There” tại 5 khu vực châu Á, bắt đầu từ Tokyo (Nhật Bản) và dừng chân tại Jakarta (Indonesia), Singapore, Đài Bắc (Đài Loan) và Bangkok (Thái Lan). Nhóm còn tham gia biểu diễn tại Summer Sonic 2024, lễ hội âm nhạc mùa hè lớn nhất Nhật Bản, vào ngày 18/8 tới.