Fourever – DAY6

Ca sĩ / Nhóm nhạc: DAY6 (데이식스)

Tên album / Đĩa đơn: Fourever

Ngày phát hành: 18/03/2024





Ca khúc

Welcome to the Show HAPPY The Power of Love 널 제외한 나의 뇌 (Tâm trí anh khi không có em - Get The Hell Out) 나만 슬픈 엔딩 (Kết thúc buồn của riêng anh) 사랑하게 해주라 (Hãy để anh được yêu) 그게 너의 사랑인지 몰랐어(Anh không hề biết đó là tình yêu của em)





Giới thiệu

DAY6 đã chính thức comeback với đội hình đầy đủ sau 3 năm vắng bóng thực hiện nghĩa vụ quân sự cùng album mini thứ 8 “Fourever”, phát hành trong chiều tối 18/3.





Tên album “Fourever” là sự kết hợp của con số 4 là “Four” tượng trưng cho 4 thành viên là Sung-jin, YoungK, Wonpil và Do-woon và “Forever” là “mãi mãi” chính là giấc mơ vĩnh cửu của DAY6. Ngoài ra thì cũng có thể hiểu con số 4 ở đây là bốn mùa xuân, hạ, thu, đông cùng tạo nên một năm trọn vẹn, tương đồng với 4 thành viên cũng chính là 4 mùa đến với nhau để tạo nên một DAY6 trọn vẹn dành cho người hâm mộ, sau khi Wonpil là thành viên cuối cùng xuất ngũ vào mùa đông năm 2023.





Album có 7 bài hát, bắt đầu với ca khúc chủ đề là “Welcome to the Show”, như một lời mời gọi đến với chương trình âm nhạc được tiếp nối với 6 bài hát b-side gồm “HAPPY”, “The Power of Love”, “널 제외한 나의 뇌” (Tâm trí anh khi không có em - Get The Hell Out), “나만 슬픈 엔딩” (Kết thúc buồn của riêng anh), “사랑하게 해주라” (Hãy để anh được yêu), “그게 너의 사랑인지 몰랐어” (Anh không hề biết đó là tình yêu của em).





Và 4 thành viên vẫn tiếp tục “làm giàu” thêm cho gia tài âm nhạc của chính mình khi trực tiếp tham gia viết lời và sản xuất nhạc cho tất cả các bài hát trong album này. Điều này càng khiến cho người hâm mộ thêm thật nhiều kỳ vọng về sự trưởng thành trong âm nhạc và những cảm xúc được truyền tải trọn vẹn sau khi các thành viên hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Các chàng trai từng chia sẻ điều mà nhóm muốn thể hiện chính là sự tiến bộ thay vì là sự thay đổi về mặt âm nhạc. Vẫn là một chất nhạc rất riêng của DAY6 nhưng sẽ cho người hâm mộ thấy được hình ảnh phát triển và hoàn thiện hơn. DAY6 đã bước qua năm hoạt động thứ 10 và các thành viên cũng đã bước vào độ tuổi 30 nên album này không chỉ là cột mốc quan trọng mà còn đánh dấu một chặng đường mới cho DAY6 với mong muốn được tận hưởng âm nhạc cùng nhau.





Và với sự “lội ngược dòng” của “한 페이지가 될 수 있게” (Anh sẽ trở thành một trang trong đời em) hay “예뻤어” (Khi đó em đẹp lắm) trong thời gian gần đây thì chắc chắn là sự chân thành trong âm nhạc của nhóm sẽ là điều người hâm mộ và công chúng luôn nhắc đến. Và tất nhiên là ước mơ âm nhạc “Fourever” của nhóm sẽ luôn còn cho dù sau này có thể nhóm không còn hoạt động nữa.