Nhạc số ngày nay tại Hàn Quốc là những cú “lội ngược dòng”

Trong thị trường âm nhạc khốc liệt có vô số ca khúc được phát hành mỗi năm, việc một bài hát tạo được tiếng vang trong lòng công chúng là điều cực kỳ khó. Khi thời thế thay đổi và các ca khúc K-pop cũng trở nên đa dạng hơn, người nghe không còn chạy theo các ca khúc thịnh hành mà thay vào đó là tự tạo danh sách nhạc theo sở thích của riêng mình. Do đó, rất khó có thể biết được bài hát nào sẽ trở nên nổi tiếng, ngược lại còn kéo theo việc các bài hát cũ đã phát hành từ mấy năm trước vô tình “lội ngược dòng” tỏa sáng trở lại. Không giống như trước đây khi đa số các bài hát mới phát hành nếu không lọt vào các bảng xếp hạng thì sẽ ngay lập lức bị lãng quên.





Trong làng giải trí Hàn Quốc, nhóm nhạc nữ EXID cùng ca khúc “Trên Dưới” (Up&Down) chính là biểu tượng tạo nên từ khóa “lội ngược dòng”. Bài hát này được nhóm phát hành vào tháng 8/2014 nhưng phải đến 10 tháng sau mới trở nên nổi tiếng do một video fancam quay các thành viên tại một sự kiện âm nhạc trở nên viral trên mạng xã hội. Sau đó phải kể đến các ca khúc như “Em vui chứ” (Like it) của Yoon Jong-shin “lội ngược dòng” do một video hát live, hay “Rollin’” của Brave Girls đã nổi lên sau 4 năm nhờ một clip trên YouTube quay các cô gái biểu diễn trong quân đội.





Thời gian gần đây, ngày càng xuất hiện nhiều cú “lội ngược dòng” là những bài hát được giới thiệu trên các chương trình truyền hình nổi tiếng hay các video thịnh hành trên mạng xã hội; ví dụ như “Chân trời sự kiện” và “Đám mây Oort” của Younha, “Nắm lấy tay em” của IU, “Hoa hồng nở rộ giữa các tòa nhà” của H1-Key, và cả các ca khúc 9, 10 năm tuổi như “Tuyết đầu mùa” của EXO, “AEAO” của Dynamic Duo.





Theo đó, thay vì thời điểm phát hành hay thứ hạng của các ca khúc, các nghệ sĩ đang chú tâm vào chất lượng âm nhạc và vũ đạo trình diễn bắt mắt, hy vọng rằng ca khúc của mình có thể trở thành một cú hit lớn trong tương lai.