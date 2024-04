Chaeyoung (Twice) hẹn hò bạn trai hơn 10 tuổi Zion.T

ⓒ JYP Entertainment, THEBLACKLABEL

Công ty giải trí JYP và The Black Label ngày 5/4 thông báo lập trường xác nhận thành viên Chaeyoung của nhóm nhạc nữ Twice và nam ca sĩ Zion.T đang gặp gỡ qua lại với tình cảm tốt và ủng hộ lẫn nhau.





Trước đó cùng ngày, truyền thông Hàn Quốc đưa tin cặp đôi này đã hẹn hò được 6 tháng qua giới thiệu từ người quen. Chaeyoung sinh năm 1999 còn Zion.T 1989, hai người cách nhau 10 tuổi. Cả hai thường đi dạo trong những con hẻm yên tĩnh hơn là những nơi đông đúc.





Chaeyoung ra mắt cùng Twice vào năm 2015 và sở hữu nhiều ca khúc hit như “우아하게” (Like OOH-AHH), “TT”, “Yes or Yes”. Twice gần đây đã đứng đầu bảng xếp hạng album chính Billboard 200 của Mỹ với album “With YOU-th” phát hành trong tháng 2.





Ra mắt vào năm 2011, Zion.T được chú ý với chất giọng độc đáo. Anh được yêu mến qua nhiều ca khúc nổi tiếng như “양화대교” (Cầu Yanghwa), “꺼내 먹어요” (Lấy ra ăn đi).