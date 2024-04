Stray Kids khởi động mạnh mẽ trước thềm comeback vào mùa hè 2024

ⓒ YONHAP News

Nhóm nhạc nam Stray Kids đang có những hoạt động tăng tốc trước thềm comeback chính thức trong mùa hè năm nay.





Đầu tiên là màn hợp tác cùng ngôi sao nhạc pop người Mỹ Charlie Puth trong đĩa đơn nhạc số “Lose My Breath”, sẽ được phát hành chính thức vào lúc 1 giờ chiều ngày 10/5 (giờ Hàn Quốc). Thông tin này được công bố trên các trang mạng xã hội chính thức của nhóm vào ngày 17/4.





Gần đây, ca khúc “WHY?”, nhạc phim truyền hình “Re:Revenge - The End of Desire” (tạm dịch: “Re: Báo thù - Nơi tận cùng của dục vọng”) của đài Fuji TV (Nhật Bản) do Stray Kids thể hiện, đã giành được vị trí số 1 trên Bảng xếp hạng đĩa đơn nhạc số hàng ngày của Oricon trong ngày đầu phát hành 12/4 và Bảng xếp hạng Top 100 bài hát hàng ngày của Line Music từ ngày 12-15/4. Ngoài ra, ca khúc này cũng dẫn đầu Bảng xếp hạng bài hát của iTunes tại 21 quốc gia và vùng lãnh thổ như Brazil, Chile, Việt Nam (tính đến ngày 15/4).





Bên cạnh đó, Stray Kids dự kiến sẽ trình diễn tại các lễ hội âm nhạc mùa hè lớn tại châu Âu và Mỹ với tư cách là nghệ sĩ biểu diễn chính, khiến người hâm mộ trên khắp thế giới đang rất mong chờ vào màn comeback và các sân khấu âm nhạc ấn tượng của nhóm trong mùa hè năm nay.