Ba điểm nhấn đáng mong đợi trong album solo sau 8 năm của Doyoung (NCT)

Thành viên Doyoung của nhóm nhạc nam NCT sẽ phát hành sản phẩm solo sau 8 năm ra mắt với album đầu tay “Bong bóng của thanh xuân (YOUTH)” vào ngày 22/4 tới. Có ba điểm nhấn đáng mong đợi cho album lần này.





Đầu tiên, chủ đề album solo của Doyoung là “thanh xuân”. Tên album mang ý nghĩa những cảm xúc khác nhau như ước mơ, hy vọng, sự chia ly, an ủi và lòng biết ơn được ví như “bọt bong bóng” trong làn sóng mang tên “thanh xuân”. Album gồm ca khúc chủ đề “Đèn đom đóm (Little Light)” và các bài b-side như “Bài hát đầu xuân (Beginning)” và “Gửi đến biển của tôi (From Little Wave)”, “Time Machine (hát cùng Taeyeon, Mark)”, “Chỉ cần tôi thấy được (Serenade)”, “Lost In California”…





Là một chàng trai trẻ ở độ tuổi 20, Doyoung được kỳ vọng sẽ trở thành “biểu tượng mới của tuổi trẻ” khi giao lưu với nhiều người yêu nhạc, khơi gợi sự đồng cảm của họ qua những thông điệp chứa đựng trong album. Nam ca sĩ sẽ tổ chức concert solo đầu tiên mang tên “Dear Youth” tại một hội trường ở Đại học Kyunghee (Seoul) vào ngày 25 và 26/5.





Thứ hai, Doyoung được xem là “giọng ca tiêu biểu của K-pop”, “cân” được nhiều thể loại âm nhạc đa đạng với âm vực rộng có thể tự do chuyển đổi qua lại từ giọng hát khỏe, mạnh mẽ đến nhẹ nhàng, thể hiện cảm xúc tinh tế và kỹ thuật xuất sắc.





Cuối cùng, album có sự tham gia sản xuất các nhà soạn nhạc hàng đầu như Cho Won-sang của nhóm Lucy, Seo Dong-hwan, thành viên cùng nhóm NTC là Mark, ca sĩ Taeyeon (SNSD), Kangta, Kenzie. Đây cũng là lần đầu tiên Doyoung tham gia sản xuất ca khúc kể từ khi ra mắt. “Bài hát đầu xuân” do nam ca sĩ sáng tác nhạc và tự viết lời toàn bộ, hay “Gửi đến biển của tôi” thể hiện lòng biết ơn chân thành của anh ấy đối với người hâm mộ.