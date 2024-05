ZeroBaseOne lần đầu tổ chức tour diễn nước ngoài đi qua 8 thành phố châu Á

ⓒ WAKEONE Entertainment

Nhóm nhạc nam ZeroBaseOne ngày 29/4 đã đăng tải lên trang mạng xã hội chính thức một tấm poster thông báo về việc tổ chức chuyến lưu diễn nước ngoài đầu tiên kể từ khi ra mắt.





Theo đó, chuyến lưu diễn mang tên “2024 ZeroBaseOne The First Tour” sẽ đi qua 8 thành phố châu Á với tổng cộng 14 đêm diễn, mở đầu là tại thủ đô Seoul, Hàn Quốc trong ba ngày 20-22/9.





Trong năm ngoái, sau khi ra mắt với album mini đầu tiên “Youth In The Shade” thu về doanh số triệu bản, các chàng trai ZeroBaseOne cũng “càn quét” nhiều giải Tân binh tại các lễ trao giải cuối năm, nhận được tình yêu mến từ người hâm mộ.





Công ty quản lý cho biết nhóm đang chuẩn bị cho album mới bên cạnh những hoạt động đa dạng khác nhau, và đang nỗ lực để người hâm mộ có thể cảm nhận một concert chứa sức hút riêng biệt của 9 thành viên.





ZeroBaseOne sẽ trở lại với album mini thứ ba “You had me at HELLO” vào ngày 13/5. Nhóm đã phát hành ca khúc mở đường “SWEAT” vào ngày 24/4 và hoàn thành các hoạt động quảng bá trên show âm nhạc.